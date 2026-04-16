GPTunneL назвал самые популярные нейросети у россиян

Агрегатор нейросетей GPTunneL сравнил активность пользователей в марте с январем 2026 г. и назвал модели, которые стали самыми востребованными в трех ключевых категориях — текст, изображения и видео, а также музыка. Исследование показало, что россияне все активнее переходят на новые поколения LLM, а в генерации изображений и музыки рынок постепенно консолидируется вокруг нескольких сильных игроков. Об этом CNews сообщили представители GPTunneL.

В текстовой категории активность пользователей в марте выросла на 30% по сравнению с январем. Лидером стала GPT-5.4. На втором месте — GPT-5.2, на третьем — Claude Opus 4.6. При этом DeepSeek V3.2 увеличилась на 33%, а GPT-4o прибавила 23% и стала единственной моделью прежнего поколения, которая продолжила расти. Одновременно большинство других текстовых моделей показали снижение в диапазоне от 20% до 60%.

По словам аналитиков GPTunneL, лидерство GPT-5.4 объясняется естественной сменой поколений: каждая новая модель оказывается умнее предыдущей, лучше понимает контекст, учитывает нюансы запроса и в целом дает более качественный результат. Поэтому пользователи чаще переходят со старых версий на новые.

Сегмент «Изображения и видео» в марте вырос более чем на 30%. Первое место по количеству пользователей заняла Nano Banana 2. Базовая модель этой нейросети в марте выросла на 36%, а версия с генерацией в 4K — на 70%. Аналитики связывают такую динамику с тем, что рынок наконец получил по-настоящему консистентную модель для генерации изображений, которую пользователи начали быстро осваивать и применять в рабочих и творческих сценариях.

GPT Image 1.5 (high) разделила вторую позицию с Midjourney, но значительно обошла ее по темпам роста — 100% против 10%. Среди заметных изменений — снижение интереса к Seedream 4.0 и Flux Schnell: аудитория первой нейросети сократилась почти на 40%, второй — на 20%. При этом модели семейства GPT, напротив, укрепляют свои позиции в этом сегменте.

В музыкальной категории лидирует Suno, которая в марте прибавила 12,9%. В целом сегмент показывает стабильный рост. По сравнению с январем интерес к сервисам для генерации музыки увеличился на 11%, а все ключевые модели показали положительную динамику. Лидером по темпам роста стала Lyrics Generator: за два месяца модель прибавила 20%. Интерес к этим моделям связан с простым пользовательским сценарием и легкой реализацией творческого замысла.

Среди главных трендов в GPTunneL выделяют смену поколений в текстовых моделях, стабильный рост музыкального сегмента и консолидацию рынка изображений вокруг GPT-семейства.

«Мы видим, что пользователи все чаще переходят на новые модели, если те дают заметный прирост качества или удобства. Особенно явно это проявляется в текстовом сегменте, где новые релизы уже за несколько месяцев начинают вытеснять прежних лидеров», — сказали эксперты GPTunneL.