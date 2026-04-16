«Гармония ELT» поможет пользователям Yandex Cloud сократить трудозатраты на работу с DWH

Решение «Гармония ELT» системного интегратора и разработчика «Навикон» стало доступно на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Пользователи облачной платформы могут получить его по модели подписки на срок от одного месяца. Об этом CNews сообщил представитель компании «Навикон».

Продукт предназначен для оптимизации работы с хранилищами данных и позволяет ускорить работу дата-инженеров при подключении новых источников и наполнении хранилищ до 40%.

Появление «Гармонии ELT» на маркетплейсе решений Yandex Cloud упрощает доступ к современным дата-платформам для российских компаний. С помощью ELT-инструментов бизнес может сокращать затраты на разработку и время на внедрение хранилищ данных (DWH) – в первую очередь на подключение к источникам данных (CRM, ERP, Excel, SCADA и другим) и консолидацию. Решение «Гармония ELT» снижает трудозатраты специалистов по работе с данными почти в два раза.

Благодаря «Гармонии ELT» специалисты могут повышать общее качество данных, проводя их проверку на отсутствие аномалий, соответствие техническим и бизнес-требованиям. В решении также предусмотрены функции мониторинга и аудита, которые позволяют отслеживать ошибки и полностью контролировать выполнение ELT-процессов.

Продукт построен по модульному принципу, поэтому можно повторно использовать уже имеющиеся в компании инструменты (например, AirFlow), расширяя их возможности с помощью «Гармонии ELT». Решение подойдет как крупному бизнесу, так и представителям среднего бизнеса из ритейла, финансов и других отраслей, которым нужен быстрый старт, чтобы начать развитие хранилища данных собственными силами, или же необходима оптимизация текущего стека для управления данными.

«Если вы уже используете облачную инфраструктуру Yandex Cloud, то попробовать “Гармонию ELT” теперь можно еще проще: на маркетплейсе решений Yandex Cloud можно выбрать как помесячный, так и годовой вариант подписки, а начать работу – буквально в пару кликов», – отметил Евгений Кузьмичев, директор по развитию бизнеса в «Навикон».

Дополнительно переобучать инженеров для работы с ELT-инструментом не придется – решение построено по принципу low-code. Подключение к источникам и работа с метаданными осуществляются через понятный графический интерфейс.