«Гармония ELT» поможет пользователям Yandex Cloud сократить трудозатраты на работу с DWH

Решение «Гармония ELT» системного интегратора и разработчика «Навикон» стало доступно на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Пользователи облачной платформы могут получить его по модели подписки на срок от одного месяца. Об этом CNews сообщил представитель компании «Навикон».

Продукт предназначен для оптимизации работы с хранилищами данных и позволяет ускорить работу дата-инженеров при подключении новых источников и наполнении хранилищ до 40%.

Появление «Гармонии ELT» на маркетплейсе решений Yandex Cloud упрощает доступ к современным дата-платформам для российских компаний. С помощью ELT-инструментов бизнес может сокращать затраты на разработку и время на внедрение хранилищ данных (DWH) – в первую очередь на подключение к источникам данных (CRM, ERP, Excel, SCADA и другим) и консолидацию. Решение «Гармония ELT» снижает трудозатраты специалистов по работе с данными почти в два раза.

Благодаря «Гармонии ELT» специалисты могут повышать общее качество данных, проводя их проверку на отсутствие аномалий, соответствие техническим и бизнес-требованиям. В решении также предусмотрены функции мониторинга и аудита, которые позволяют отслеживать ошибки и полностью контролировать выполнение ELT-процессов.

Продукт построен по модульному принципу, поэтому можно повторно использовать уже имеющиеся в компании инструменты (например, AirFlow), расширяя их возможности с помощью «Гармонии ELT». Решение подойдет как крупному бизнесу, так и представителям среднего бизнеса из ритейла, финансов и других отраслей, которым нужен быстрый старт, чтобы начать развитие хранилища данных собственными силами, или же необходима оптимизация текущего стека для управления данными.

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются
Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются

«Если вы уже используете облачную инфраструктуру Yandex Cloud, то попробовать “Гармонию ELT” теперь можно еще проще: на маркетплейсе решений Yandex Cloud можно выбрать как помесячный, так и годовой вариант подписки, а начать работу – буквально в пару кликов», – отметил Евгений Кузьмичев, директор по развитию бизнеса в «Навикон».

Дополнительно переобучать инженеров для работы с ELT-инструментом не придется – решение построено по принципу low-code. Подключение к источникам и работа с метаданными осуществляются через понятный графический интерфейс.

Другие материалы рубрики

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Облачные ПК Microsoft резко подешевеют, но станут дольше запускаться

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Ошибки бизнеса при внедрении ИИ: что может убить ваш ИИ

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще