Двое молодых актеров из Тюмени прошли онлайн-кастинг в ГИТИС

МТС подвела итоги онлайн-отбора на актерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС для абитуриентов уральских регионов в рамках образовательного проекта «Поколение М». По результатам испытаний во второй отборочный тур, который состоится в Москве, прошли двое абитуриентов из Тюменской области. У талантливых ребят есть еще один шанс пройти кастинг в ГИТИС – 23 апреля очные предварительные прослушивания пройдут в Сургуте. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-отбор абитуриентов на актерский факультет провел старший преподаватель кафедры актерского мастерства вуза Андрей Станиславович Оганян. Возможностью продемонстрировать свой талант воспользовались более 160 ребят из 34 городов Уральского федерального округа, в том числе из Тюмени, Тобольска, Ишима. Участники готовили обязательную чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. Самыми популярными авторами у тюменских абитуриентов стали Марина Цветаева, Евгений Евтушенко, Сергей Есенин, Надежда Тэффи и Иван Крылов.

По результатам отбора Василий Зобнин и Анастасия Гавшикова из Тюменской области получили высокую оценку педагога и вошли в число лучших. Им зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет ГИТИСа и предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве.

«Очень приятно, что ребята из Тюменской области активно пробуют себя в один из ведущих театральных вузов страны. Удобный онлайн-формат отборочного этапа на платформе МТС Линк позволяет сэкономить время и деньги на поездку в Москву. Абитуриенты имеют уникальную возможность задать педагогу вопросы, получить обратную связь про выбор чтецкой программы и лучше подготовиться к следующим этапам прослушиваний. Желаю нашим двум молодым актерам успешно пройти следующие испытания и исполнить свою заветную мечту», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Здорово, что есть возможность пройти кастинг дистанционно. На прослушиваниях читал отрывки из произведений Чехова и Евгении Пастернак «Злой мальчик» и Любовь», стихотворение Есенина «Я иду долиной», басню Крылова «Волк и кот» и получил большое удовольствие. Увидел от педагога интерес к выбранному репертуару и исполнению. Почувствовал, что пройду отбор. Я четвертый год занимаюсь в театральной студии при Тюменском большом драматическом театре, люблю актерское искусство и планирую развиваться в этом направлении дальше», – сказал Василий Зобнин.

