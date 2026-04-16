До 100 вузов России подключатся к первому ИИ-ассистенту для высшего образования «ЛаньGPT» в 2027 году

Первый ИИ-ассистент для работы с верифицированным учебным контентом «ЛаньGPT», успешно завершивший пилотное тестирование, уже в следующем году может объединить на своей платформе до 100 российских вузов. Проект Edtech-компании «Лань» вышел на этап развертывания технологической готовности и с апреля доступен для внедрения. Об этом CNews сообщили представители Edtech-компании «Лань».

«ЛаньGPT – это нейросеть нового поколения, основанная почти на миллионе верифицированных источников нашей электронной библиотечной системы. Пилотное тестирование с участием 20 вузов из разных регионов России и с различными образовательными профилями подтвердило востребованность сервиса как инструмента работы с проверенными знаниями. Итоги пилота и достигнутые показатели дают нам возможность переходить к масштабированию продукта. Сегодня мы уже ведем переговоры о подключении 10 вузов. По нашим прогнозам, в следующем полугодии к сервису могут присоединиться до 30 организаций, а в 2027 г. – до 100 вузов», — сказал Александр Никифоров, генеральный директор Edtech-компании «Лань».

За время пилотного проекта нейросеть протестировали 6,5 тыс. пользователей, сервис обработал более 37 тыс. запросов. Команда провела комплексную проверку устойчивости системы, в том числе сценарии высокой нагрузки, характерные для образовательной среды, например в период сессии. При разработке нейросети особое внимание уделялось инфраструктуре платформы: сервис работает на собственных вычислительных мощностях компании «Лань», размещенных на территории России.

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций
Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций Цифровизация

Также было проведено двухэтапное исследование пользовательского опыта среди студентов, преподавателей и библиотекарей российских вузов. Его результаты показали, что чаще всего сервис использовался для поиска и изучения верифицированных источников по заданной теме (75% респондентов). На втором месте — анализ и структурирование информации (61%). Далее следуют подготовка учебных материалов и написание текстов с нуля (по 28%), разработка методических материалов (17%), подготовка к занятиям и экзаменам (17%), генерация идей и гипотез (17%), а также уточнение терминов и определений (14%). Ключевым итогом пилотного тестирования стал вывод о том, что пользователи воспринимают «ЛаньGPT» как интеллектуальный интерфейс к академическим знаниям.

«В потоке постоянно изменяющейся, эклектичной по качеству и достоверности информации, надежный инструмент с возможностями лучших генеративных моделей искусственного интеллекта – «ЛаньGPT», функционирующий в строго очерченном кластере верифицированной информации ЭБС Лань, безусловно, важный практический инструмент, сопровождающий образовательную деятельность, процессы создания ВКР и других учебных документов, на уровне высшего и среднего профессионального образования», — сказала Светлана Морозова, заместитель директора фундаментальной библиотеки им. Императрицы Марии Федоровны РГПУ им. А. И. Герцена, специалист в области внедрения и применения инструментов ИИ в образовательную среду.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

В России создан роботизированный снайперский комплекс с искусственным интеллектом

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Власти утвердили балльную систему признания чипов российскими

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще