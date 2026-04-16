Более половины россиян задумываются о заработке на контенте

Hi-Tech Mail (проект VK) изучил, как россияне относятся к заработку через соцсети. 59% респондентов регулярно задумываются о заработке на контенте, 20% иногда посещают такие мысли, а 27% хотят этим заниматься, но пока не решились. Об этом CNews сообщили представители VK.

Опрос был проведен в апреле 2026 г., в нем приняли участие 5132 человек.

Получать доход за ведение социальных сетей мечтают 38% участников опроса. 56% хотели бы монетизировать рекомендации: получать процент с продаж товаров по своим публикациям. Мужчины проявляют к такому формату больший интерес (58%), чем женщины (47%).

Респонденты считают, что у них уже есть влияние на аудиторию: 81% ответили, что друзья прислушиваются к их советам по выбору брендов, специалистов или услуг и впоследствии останавливаются на рекомендованных вариантах. Женщины чаще уверены в своем влиянии, но реже задумываются о запуске собственного блога.

Самыми популярными тематиками, которые пользователи выбрали бы для ведения блога, стали путешествия (15%) и гаджеты (14%). В топ тем также вошли автомобили (10%), животные (9%), хозяйство и садоводство (8%), кулинария (7%). Также респонденты упоминали темы музыки, кино, видеоигр, образования, ИТ и инвестиций.

