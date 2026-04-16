АПРИ сократила время проверки строительных актов с помощью LLM вместо сметчика

АПРИ и Napoleon IT внедрили систему семантического сопоставления строительных документов на базе большой языковой модели (LLM): время обработки одного акта КС-2 сократилось с 40–60 минут до 5–10, формирование сводной ведомости по подрядчикам — с рабочего дня до нескольких минут. При опытной эксплуатации система выявила расхождения в объемах, которые не фиксировались при ручной проверке. Об этом CNews сообщил представитель Napoleon IT.

Строительная отрасль — один из крупнейших секторов экономики России, но по уровню автоматизации документооборота она существенно отстает от банков, ритейла и логистики. Причина в том, что строительные акты не стандартизированы: одна и та же работа в смете и в акте о приемке (КС-2) описывается разными формулировками — каждый подрядчик использует собственные шаблоны и терминологию. Классические методы автоматизации — шаблоны, регулярные выражения, жёсткие справочники — здесь не работают. По отраслевым оценкам, около 4% актов КС-2 содержат системные ошибки: дублирование объёмов, расхождения с проектной документацией. При десятках актов в месяц и цене ошибки в миллионы рублей проблема касается каждого застройщика, работающего с внешними подрядчиками.

Napoleon IT применила LLM и семантический поиск: система сопоставляет свободные формулировки КС-2 со сметными позициями, понимая смысл, а не ища точное совпадение. Каждое решение системы прозрачно и проверяемо — специалист видит логику сопоставления, а не просто результат. Дополнительно система автоматически формирует накопительные ведомости по всем подрядчикам проекта вместо ручного сведения из десятков Excel-файлов.

Для АПРИ задача оказалась особенно острой. Компания активно расширяется в новые регионы — Свердловская область, Дальний Восток, Ставропольский край, Ленинградская область — и с каждым новым рынком получает новых подрядчиков со своими форматами документации. Нагрузка на финансовый контроль растёт нелинейно: при ручной проверке это означало либо расширение штата, либо принятие риска переплат.

«Строительная отрасль — одна из немногих, где документы по-прежнему обрабатываются вручную, при этом цена ошибки измеряется миллионами рублей. Классические методы автоматизации здесь не работают из-за вариативности языка. LLM позволяют решить задачу, которая раньше считалась неавтоматизируемой. Мы создали не замену специалиста, а инструмент контроля: каждое сопоставление прозрачно и проверяемо», — сказал Павел Подкорытов, генеральный директор Napoleon IT.

«При выходе в новые регионы мы работаем с подрядчиками, которых видим впервые. Контролировать корректность закрытий вручную на растущем объёме проектов — значит либо раздувать штат, либо принимать риск переплат», — отметил Павел Крутолапов, генеральный директор АПРИ.

Napoleon IT развивает платформу «Наполеон Документы»: в планах модули генерации исполнительной документации и автоматической проверки соответствия проектным спецификациям. Компания ведёт переговоры о внедрении с несколькими крупными застройщиками. АПРИ планирует масштабировать систему на все регионы присутствия.

