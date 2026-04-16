Adata запускает внешний SSD Urban Tapsafe с разблокировкой через NFC

Компания Adata Technology Co., Ltd., производитель решений для памяти и хранения данных, официально представила внешний SSD Urban Tapsafe — первую модель новой серии Urban. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Urban Tapsafe сочетает высокую скорость передачи данных с интуитивно понятной системой разблокировки по NFC. Urban Tapsafe использует специальное мобильное приложение, которое превращает смартфон в персональный ключ безопасности.

Чтобы разблокировать накопитель, достаточно одного касания смартфоном — никаких паролей и долгого ввода. Устройство поддерживает до девяти пользователей одновременно с гибкой настройкой прав доступа: «Только чтение» или «Чтение и запись».

Для дополнительной защиты накопитель автоматически блокируется при отключении от смартфона, надежно предотвращая несанкционированный доступ.

Urban Tapsafe оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen2 x2 и обеспечивает скорость передачи данных до 1900 МБ/с. Накопитель отлично справляется с монтажом 4K-видео, работой с большими файлами и другими ресурсоемкими задачами. Благодаря разъему Type-C он совместим с устройствами на базе iOS, Android, macOS, Windows, а также игровыми консолями.

В корпус интегрирована клипса-крепление: SSD можно зафиксировать на смартфонной клетке или риге для камеры.

Корпус выполнен из пластика, содержащего 50% переработанного материала (PCR).

Доступны версии емкостью до 2 ТБ.

Еще одна особенность — съемная магнитная декоративная крышка. В комплекте идет дополнительная крышка с градиентным дизайном.