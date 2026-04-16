74% российских компаний рассматривают привлечение трафика через нейросети

Новый подход к оптимизации контента под ИИ‑алгоритмы и нейросети становится стандартом для специалистов по продвижению и маркетологов. 32% специалистов по рекламе уже используют оптимизацию контента под попадание в ответы генеративных моделей (GEO) или оптимизацию контента под нейросетевую выдачу в поисковых системах (AEO). Еще 42% планируют внедрить эти подходы до конца года, согласно исследованию Аналитического центра РИР. Об этом CNews сообщили представители РИР.

При этом 74% бизнесов в целом открыты к инвестициям в новые методы привлечения бесплатного целевого трафика и конверсий. 13% бизнесов уже направляют ресурсы на обучение и адаптацию контента под ИИ, 27% планируют начать, а еще треть пока рассматривает такую возможность.

На текущем этапе бизнес в первую очередь видит GEO и AEO как способ усилить существующие каналы привлечения, такие как SEO и контент‑маркетинг. Чаще всего отмечают дополнительный источник охвата (58%), возможность дополнить классическое SEO (52%), конкурентное преимущество (48%) и влияние на рекомендации пользователей (40%). При этом больше половины респондентов уже готовы адаптировать свои контентные подходы под GEO и AEO.

Параллельно растет запрос на новую экспертизу. 67% специалистов хотят изучать GEO и AEO на практических кейсах, а 63% – через инструменты и прикладные решения.

В то же время рынок начинает формировать представление о ключевых факторах эффективности такого продвижения. Среди главных параметров, влияющих на попадание в генеративные ответы, специалисты называют экспертность источника (57%), структурированность контента (53%) и наличие прямых ответов на запросы пользователей (50%).

Недостаток экспертизы остается главным барьером для внедрения новых подходов. 57% специалистов отмечают нехватку знаний, а 56% – отсутствие понятных метрик для оценки эффективности. Это сдерживает более активное использование GEO и AEO, несмотря на высокий интерес и готовность вкладываться в новые форматы.

Еще одна важная точка неопределенности — нужны ли отдельные специалисты по GEO и AEO или достаточно дообучить существующих SEO‑специалистов. 39% респондентов считают GEO и AEO естественным развитием SEO, а 25% полагают, что потребуется новая специализация.

81% участников исследования считают, что освоение генеративного поиска важно для бизнеса. Более четверти специалистов отводят генеративным ответам ключевую роль, а половина видит их как дополняющий канал в ближайшие один–три года. В этих условиях компаниям потребуется не только адаптировать контент под генеративную выдачу ИИ‑алгоритмов, но и выработать понятные подходы к измерению эффективности, а также закрыть дефицит экспертизы, который сегодня остается одним из главных ограничений роста.

Методология: Экспертный онлайн-опрос среди SEO-специалистов и digital-маркетологов, выборка 120 специалистов, Россия, апрель 2026 г.

