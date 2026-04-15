В Steplife приступили к созданию цифровой системы анализа ходьбы на протезе

Производитель бионических протезов конечностей Steplife объявил о начале создания универсальной системы анализа ходьбы. Она поможет врачам-протезистам и реабилитологам получать объективные биомеханические данные о походке человека на протезе нижней конечности. Система анализирует биомеханические параметры движения пациента. Полученные данные будут использоваться для настройки индивидуального бионического протеза и оценки эффективности реабилитации. В настоящий момент завершена подготовка к клиническим испытаниям, которые будут происходить в одном из медучреждений Москвы. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Программное обеспечение системы обладает открытым интеграционным кодом, что дает возможность для его использования не только с протезами семейства Steplife, но и с любыми другими протезами нижних конечностей от российских и иностранных производителей.

Техническое оснащение системы включает в себя рабочую зону для анализа походки, снабженную синхронизированными камерами, которые фиксируют и передают видеоданные в программу. На основе данных, полученных с камер, выполняется пространственная реконструкция движения. Нейросеть автоматически определяет ключевые точки тела (суставы). Система рассчитывает биомеханические параметры походки, такие, как длина, частота и длительность шага, фазы движения, углы сгибания суставов, симметрия походки и смещение позиций тела во время ходьбы. Врач получает эти данные в виде агрегированного отчета, с помощью которого он может делать выводы и корректировать функционал установленного бионического протеза. Полный анализ походки пациента на протезе занимает около 10 мин.

Система анализа походки позволяет врачам точнее понимать причины нарушений движения и вносить необходимые изменения в лечение и реабилитацию пациента.

«В мире существует ряд аналогов, которые используются в медицине и реабилитации, но решения могут существенно отличаться по принципу работы, — сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Можно назвать ряд лабораторных систем анализа движения, например, системы типа Vicon. Они используются в научных и клинических лабораториях и позволяют детально анализировать биомеханику движения человека. Но как правило, такие решения требуют специализированных условий, множества камер и маркеров, а их внедрение связано со значительными затратами. Также хочу добавить, что медицинские системы для анализа и тренировки походки обычно решают какую-то одну задачу. Мы пошли другим путем. Для нас было важно создать комплексный инструмент, который позволяет осуществлять анализ походки пациента, анализ установки протеза и автоматическую обработку данных. Также мы делали акцент на компактную конфигурацию оборудования. Система Steplife создаётся как универсальный доступный инструмент, с помощью которого можно проводить биомеханический анализ движения в условиях обычного протезного или реабилитационного центра для любых изделий».

Первый релиз системы запланирован на лето 2026 г., после завершения клинического тестирования и доработки по его результатам.


