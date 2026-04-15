В ОЭЗ Москвы запустили серийное производство первых российских микрофокусных рентгеновских устройств

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустили серийное производство первых российских микрофокусных рентгеновских устройств. Такие установки позволяют проводить неразрушающий контроль промышленной продукции — диагностику и поиск микродефектов без повреждения образца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город обеспечивает благоприятные условия для высокотехнологичных производств. Резиденты особой экономической зоны получают налоговые льготы, доступ к развитой инфраструктуре и всестороннюю поддержку. Это помогает компаниям сосредоточиться на главном — создании новых решений. Одно из них — микрофокусные рентгеновские установки. Производственные мощности позволяют выпускать до 60 аппаратов в год с возможностью дальнейшего наращивания объемов. Инвестиции в создание продукции составили 200 миллионов рублей», — отметил Максим Ликсутов.

Устройства применяются для компьютерной 3D-томографии и 2D-рентгенографии металлов, керамики, полимеров, композитов и легких сплавов. Точность оборудования — до двух микрон, что в 20-40 раз тоньше человеческого волоса. Аппарат собран на собственной компонентной базе по запатентованным разработкам резидента. Проект реализован при поддержке Министерства науки и высшего образования России и ведущих технических вузов страны.

Безопасность

Разработку и выпуск наладила компания «Диагностика-М». В 2026 г. предприятие освоило производство разборных микрофокусных источников рентгеновского излучения моделей РРТ-160 и РРТ-225. В основе каждого изделия — собственные научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Такой подход позволяет создавать уникальные программно-аппаратные решения для машиностроения, авиакосмической отрасли и электронной промышленности.

Оборудование производителя работает в аэропортах, на вокзалах, стадионах, а также в таможенных службах и метро. Установки обеспечивают безопасность на объектах «Почты России», госкорпорации «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», а также ПАО «МОЭСК».

Другие материалы рубрики

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

Главный российский «убийца» Microsoft Office погряз в долгах. Чистые убытки выросли втрое, сотрудников под увольнение

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются

Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
