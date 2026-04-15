Центр кадастровой оценки Амурской области расширяет цифровой архив с помощью сканера «ЭларСкан»

В Центр государственной кадастровой оценки Амурской области поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А3-Н». Новое оборудование продолжает системную работу по переводу документации об объектах государственного технического учёта и инвентаризации в электронный вид. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

В 2025 г. в учреждении был реализован проект по созданию системы электронного архива на базе отечественной ECM-платформы «Элар Контекст». В рамках того же проекта был поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А2-400» для высококачественной оцифровки крупноформатных документов — кадастровых планов, технических схем и чертежей, требующих особой точности воспроизведения. Внедрение решения позволило центру перейти от работы с бумажными архивами к единой цифровой системе управления документами: поиск любого документа сократился до нескольких секунд, причём система поддерживает поиск как по реквизитам, так и по содержанию.

«ЭларСкан А3-Н» расширяет возможности оцифровки документов различных форматов. Сканер обеспечивает максимальную область сканирования 510×330 мм, что превышает стандартный формат А3, и оснащён 20-мегапиксельной камерой с выходным разрешением 300 точек на дюйм. Устройство оборудовано регулируемой колыбелью, позволяющей работать с переплетёнными изданиями и подшитыми делами в V-образном режиме при неполном раскрытии книги, что полностью исключает механическое воздействие на оригиналы. Адаптивная светодиодная система подсветки не создаёт ультрафиолетового и инфракрасного излучения, обеспечивая безопасность оригиналам в процессе сканирования. Предустановленное профессиональное программное обеспечение «СканИмидж» берет на себя управление процессом оцифровки и постобработку изображений.

Новая поставка усиливает цифровую инфраструктуру, уже созданную в Центре кадастровой оценки Амурской области. Парк профессионального сканирующего оборудования «Элар» теперь перекрывает широкий диапазон форматов документации — от крупноформатных кадастровых материалов до документов текущего делопроизводства. В сочетании с платформой «Элар» Контекст это формирует полноценный замкнутый цикл работы с архивными документами: от сканирования и обработки до структурированного хранения и оперативного поиска, что непосредственно влияет на корректность кадастровой оценки и качество услуг, предоставляемых гражданам и организациям Амурской области.