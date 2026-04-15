«Триколор» вернул вещание на 56° и расширил зону охвата

«Триколор» восстановил телевизионное вещание со спутника на 56°. Теперь абоненты «Триколор» принимают ТВ-сигнал с трех орбитальных позиций: 36° («Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36D), 75° (ABS-2A) и 56° («Экспресс-АТ2»). Это решение позволит оператору повысить надежность телетрансляций и расширить географию вещания. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

4 марта 2026 г. из-за аварии вышел из строя спутник «Экспресс-АТ1», который работал на орбитальной позиции 56°. «Триколор» оперативно принял меры по восстановлению вещания: с первого же дня в регионах, где это было технически возможно, компания переводила клиентов на спутник «Экспресс-АМУ1» на 36°, трансляция телеканалов с которого не прерывалась и остается стабильной. Для регионов вне зоны покрытия этого спутника «Триколор» в рекордные сроки — 17 марта 2026 г. — начал вещание на новой орбитальной позиции 75° в рамках проекта «Триколор Федеральный» (ранее запуск планировался в III квартале 2026 г.). Данный спутник покрывает практически всю территорию России.

С 13 апреля 2026 г. клиенты «Триколор» вновь получили возможность смотреть телеканалы на 56° — на эту позицию был переведен спутник «Экспресс-АТ2», который раньше вещал на 140-м градусе. Такой шаг позволил вернуть ТВ-сигнал в дома россиян без перенастройки оборудования, а также увеличил количество доступных вариантов приема сигнала — сразу с трех орбитальных позиций. При этом зона покрытия «Экспресс-АТ2» отличается от «Экспресс-АТ1», и компания активно работает над ее расширением и улучшением качества сигнала. Также «Триколор» продолжает формирование канального плана на 56° и 75°.

Таким образом, все четыре спутника («Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36D на 36°, «Экспресс-АТ2» на 56° и ABS-2A в рамках проекта «Триколор Федеральный» на 75°) являются важной частью технологической инфраструктуры компании и решают задачи повышения надежности вещания и расширения географии уверенного приема сигнала.