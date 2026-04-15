Средние зарплатные предложения для сварщиков выросли на 70% за год — исследование «Авито Работы» и НАКС

Сварщики остаются одними из наиболее востребованных специалистов в промышленном и производственном сегменте. «Авито Работа» совместно с Национальным агентством контроля сварки (НАКС) изучили рынок труда сварщиков в России — и данные обеих организаций фиксируют устойчивый рост спроса на специалистов. По данным аналитиков «Авито Работы», в I квартале 2026 г. спрос на сварщиков в России вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 70% и достигли 180.76 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При расчете средних зарплатных предложений использовались данные из зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях. В расчете учитывались как предложения с фиксированным графиком работы, так и вакансии с вахтовым методом занятости. Фактический уровень дохода сварщика может различаться в зависимости от региональных надбавок, специализации, уровня квалификации и формата занятости — количества и продолжительности отработанных смен.

Рост интереса работодателей к сварщикам подтверждается и отраслевыми данными. Согласно исследованию Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС), сварщики востребованы в самых разных секторах экономики — от машиностроения и судостроения до строительства и нефтегазовой отрасли. Подавляющее большинство работодателей, ищущих сварщиков, — частные компании: они формируют 91% спроса. Совокупная потребность в сварщиках на рынке труда оценивается примерно до 40 тыс. вакансий.

«Такая структура спроса показывает, что, несмотря на развитие автоматизации в промышленности, ключевую роль в производственном контуре по-прежнему играют специалисты, владеющие прикладными сварочными навыками и способные быстро включаться в выполнение производственных задач. Отчасти это объясняется высокой стоимостью роботизированного оборудования, отчасти — универсальностью ручного сварщика: как правило, работодатели ищут специалистов, владеющих сразу несколькими технологиями сварки одновременно. Однако уже сегодня необходимо решать вопросы подготовки сварщиков автоматической и роботизированной сварки, без которых не будет решена задача роста производительности труда. Значимость профессий в области сварки подтверждается их включением в Перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации и направленных на обеспечение научно-технологического развития, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2026 г. № 457-р», — сказал Александр Чупрак, председатель Совета по профессиональным квалификация в области сварки, 1-й заместитель генерального директора НАКС.

Примечательна и география спроса: лидерами по числу предприятий, участвовавших в опросе НАКС, стали Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и Республика Татарстан — регионы с высокой концентрацией строительных объектов, промышленных и нефтегазовых производств.

По данным НАКС, наиболее массовой квалификацией среди специалистов сварочного производства остается сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом — на опрошенных предприятиях в 2025 г. на таких работников приходится 60% от всех квалификаций в рамках профстандарта «Сварщик». Также в числе наиболее распространенных — сварщики дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (17%) и сварщики дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (12%).

Еще один важный вывод исследования связан с качеством подготовки кадров. По данным НАКС, 88% работников, занятых в рамках профстандарта «Сварщик», в целом соответствуют требованиям работодателей. При этом среди причин несоответствия квалификации работодатели чаще всего называли недостаточную базовую подготовку, нехватку практического опыта и изменения в производственных процессах на предприятиях.

Для более объективной оценки квалификации с 2018 г. реализуется проект по совмещению государственной итоговой аттестации с процедурой независимой оценки: его результаты показали, что до 35% выпускников не могут подтвердить профессиональный уровень. В качестве одного из возможных решений в НАКС рассматривают развитие профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, которая могла бы повысить уровень практической подготовки будущих специалистов и более эффективное взаимодействие с ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

«Рост спроса на сварщиков в начале 2026 г. показывает, что работодатели продолжают конкурировать за специалистов, которые могут быстро включаться в производственные процессы и выполнять широкий круг задач без длительной адаптации. При этом рынок по-прежнему остается дефицитным: если число вакансий для сварщиков за год выросло на 74%, то количество откликов на такие позиции увеличилось только на 6%. Это указывает на сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения в сегменте сварочных работ и объясняет, почему работодатели готовы активнее повышать зарплатные предложения и расширять условия найма», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».