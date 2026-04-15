Подработка в сфере искусства и развлечений стала почти в 2 раза востребованнее — «Авито Подработка»

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как изменился спрос на исполнителей в сфере искусства и развлечений, и выяснили, что в I квартале 2026 г. количество предложений о подработке с посменной оплатой увеличилось на 92% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Компании активнее искали персонал для мероприятий, концертов, съемок и развлекательных площадок. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее заметно вырос спрос на актеров массовки — количество предложений увеличилось на 118%. Такие специалисты привлекаются для съемок рекламных роликов, сериалов, клипов и промо-мероприятий. Обычно от исполнителей ожидается участие в сценах, взаимодействие с другими актерами и выполнение простых режиссерских задач. Средняя выплата составила около 6,7 тыс. руб. за смену.

Чаще стали предлагать подработку и диджеям. Частичную занятость специалистам предлагали более чем в два раза чаще (+108%), чем за аналогичный период 2025 г. Их приглашают для занятости на городских мероприятиях, выставках и частных событиях. В задачи входит музыкальное сопровождение площадки, работа с оборудованием и поддержание атмосферы мероприятия. В среднем исполнители могли рассчитывать на 6,21 тыс. руб. за выход.

Также бизнес-заказчики активнее искали кассиров — такую подработку предлагали на 92% чаще. Как правило, исполнители требуются на площадки с высокой посещаемостью: выставки, концерты, фестивали и другие мероприятия. Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 3,92 тыс. руб. за смену.

В целом по России интерес к подработке в сфере искусства и развлечений увеличился: в I квартале 2026 на такие позиции откликались на 20% чаще, чем в аналогичном периоде 2025. Наиболее заметно выросло количество откликов на позицию вокалиста: рост составил +146% по сравнению с 2025 г.

«Частичную занятость предлагают не только для массовых позиций, но и для творческих ролей, где особенно важна готовность включаться в специфику развлекательных проектов. В периоды активного проведения мероприятий и сезонных проектов в сфере искусства и развлечений компании чаще привлекают временный персонал. Особенно заметен рост таких позиций в ЦФО (+68% год к году), ДФО (+63%) и ЮФО (+48%). На этом фоне бизнес все активнее использует форматы с посменной оплатой, который привлекает исполнителей возможностью оперативно получить дополнительный доход», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».