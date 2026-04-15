Ozon отметит талантливых студентов грантом и стипендиями на развитие ИT-проектов

Ozon стал официальным партнером программы «Проектирование и разработка систем больших данных» факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Совместно с университетом команда Ozon Tech запустила конкурс студенческих проектов «Прожарка», нацеленный на поиск и поддержку талантливых студентов, предлагающих практичные и инновационные идеи в сфере машинного обучения и больших данных. Конкурс включает в себя два трека: light — для идей и прототипов; hard — для готовых проектов с метриками. 10 финалистов представят свои проекты экспертам Ozon Tech. Они будут оценивать студентов по четырем критериям: практическая значимость, инновационность, возможность масштабирования и презентация — ясность, структурированность и убедительность защиты.

Три победителя 1-го курса магистратуры и три победителя бакалавриата получат стипендию в размере 120 тыс. руб. каждый. Специальный приз конкурса — грант в размере 150 тыс. руб. на реализацию своего проекта, выиграет лишь один студент. Все участники конкурса также получат специальный мерч от Ozon Tech. А главный приз для всех участников — это не только денежные гранты и стипендии, но и возможность получить ценный фидбэк от команды разработки ведущего e‑com в России для дальнейшего развития своего проекта.

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве с университетом в конце прошлого года, и сегодня ИТМО — один из ключевых вузов-партнеров для нас в направлении развития ИT-специалистов в России. Проект "Прожарка" позволит студентам попробовать свои силы в практических кейсах и понять, какие умения и навыки сейчас ценятся на рынке. Это поможет нам внести свой вклад в развитие ИT-образования, выстроить "мостик" между академической средой и бигтехом», — сказала руководитель отдела образовательных проектов Ozon Анастасия Пшеничнова.

«Конкурс "Прожарка" — это логичное продолжение нашей совместной магистерской программы с Ozon Tech. Вместе мы не только даем студентам фундаментальные знания, но и с первого курса вовлекаем их в профессиональную среду, где они бы чувствовали себя частью большой команды. Самое ценное в "Прожарке" — это открытый диалог. Эксперты Ozon Tech не оценивают студентов свысока, а разбирают проекты как коллеги — честно, по делу, с желанием помочь вырасти. Нам важно, чтобы наши студенты не боялись такого диалога, верили в себя и знали — их инициативы имеют значение», — сказала доцент факультета программной инженерии университета ИТМО Елена Болдырева.

Ozon задействует разные форматы сотрудничества с вузами – проводит Дни карьеры, лекции, хакатоны, создает учебные программы, а также Ozon Tech Weekend — открытый meet up для студентов в офисах Ozon в Москве и Санкт-Петербурге. Он позволяет показать внутреннюю культуру и атмосферу Ozon, объяснить студентам принципы работы команд внутри компании, тем самым сократить барьер между рынком молодых специалистов и компанией.