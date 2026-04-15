МТС включила LTE в забайкальском приграничье

МТС запустила сеть высокоскоростного мобильного интернета LTE в селе Конкино Красночикойского округа. Более 200 жителей небольшого села на границе с Монголией получили стабильный доступ к мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Установленное телеком-оборудование, обеспечивает скоростной доступ к сети на всех улицах небольшого села: Центральной, Партизанской, Горной, Кедровой и Приисковой, а также в доме культуры, школе, библиотеке и ФАПе. Жители Конкино и сотрудники горнорудных предприятий теперь могут с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться, оформлять необходимые документы и заказывать справки онлайн, пользоваться банковскими приложениями.

Конкино основано в 1844 г. купцом и золотопромышленником К.А. Конкиным в излучине реки Катанцы. Историки отмечают, в середине XIX века К.А. Конкин занимался поисками и добычей полезных ископаемых в Красночикойском округе, а также был владельцем первой в Забайкалье драги, собранной по чертежам с помощью ссыльного инженера. Мобильный интернет позволит путешественникам и краеведам узнать больше интересных фактов об истории края, его исследователях и первопоселенцах.

«Развитие сетей связи в Забайкальском крае и запуск LTE в Конкино – один из этапов последовательной работы по обеспечению устойчивого покрытия мобильной сети в регионе. Конкино значительно удалено от районного и краевого центров. Наличие скоростного мобильного интернета расширяет возможности жителей населенного пункта для учебы и работы, экономит силы и время для получения необходимой информации от муниципальных и региональных ведомств. Запуск базовой станции в Конкино также обеспечивает бесперебойную работу системы видеонаблюдения и мониторинга лесных пожаров», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Работы в селе Конкино выполнены в рамках региональной программы устранения цифрового неравенства и государственно-частного партнерства.

