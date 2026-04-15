«МТС Линк» помог ПИМУ провести более 5 тыс. мероприятий для нижегородских студентов и врачей

В 2025 г. Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) провел более 5,5 тыс. онлайн-мероприятий на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Решение используют во всех подразделениях вуза и в Университетской клинике. Об этом CNews сообщил представитель «МТС Линк».

Благодаря «МТС Линк» университет организовал образовательный процесс в онлайн-режиме. В дистанционном формате проводят лекции, семинары, практические занятия. Преподаватели следят за посещаемостью с помощью контроля присутствия, поддерживают диалог со студентами через чаты и реакции, а инструмент для опросов помогает проверять знания прямо во время вебинара.

«МТС Линк» в ПИМУ используют также для административной работы. На платформе проходят оперативные совещания ректората, планерки и рабочие встречи сотрудников подразделений вуза и Университетской клиники. «МТС Линк» помогает ПИМУ взаимодействовать и с внешней аудиторией — проводить встречи с партнерами и крупные мероприятия для абитуриентов. В частности, в 2025 г. университет организовал десять дней открытых дверей. Для тех, кто не смог приехать, была организована онлайн-трансляция на «МТС Линк».

Всего за 2025 год онлайн-мероприятия университета собрали более 63 тыс. участников.

В ПИМУ также используют функции платформы на базе искусственного интеллекта. Текстовые расшифровки и саммаризация помогают фиксировать ключевые моменты встреч, занятий и совещаний.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

«Сотрудничество с ПИМУ — яркий пример того, как современные цифровые решения трансформируют медицинское образование и клиническую практику в регионе. Платформа «МТС Линк» стала надежным цифровым фундаментом, который позволяет университету сохранять высокое качество обучения и внедрять инновационные форматы. ИИ-функции платформы: автоматическая транскрибация и саммаризация встреч не только экономят время преподавателей и врачей, но и создают структурированную базу знаний для последующего анализа и обучения. Такие технологии особенно востребованы в медицинской сфере, где важна точность фиксации информации и возможность быстро вернуться к ключевым выводам», — отметил директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Нижегородской области Дмитрий Поляков.

«Мы используем «МТС Линк» уже несколько лет и за это время убедились в надежности платформы. Для нас важно, что сервис соответствует требованиям законодательства по безопасности и обработке персональных данных и при этом остается технологичным и удобным. «МТС Линк» помогает нам развивать собственные проекты, в том числе платформу «Будущий врач». Мы знаем, что всегда можем положиться на нашего партнера: сервис стабильно работает, а при необходимости команда технической поддержки оперативно решит любой вопрос», — отметила руководитель управления по цифровой трансформации ПИМУ Людмила Белова.

Другие материалы рубрики

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

В России создана цифровая модель, прогнозирующая деформацию мостов с точностью 95%

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще