Мошенники стали чаще предлагать якутянам «доход» по многоступенчатой схеме

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Республики Саха (Якутия) с начала 2026 г. В регионе возросло количество звонков со сложными схемами и сценариями обмана. Однако общее количество мошеннических звонков в регионе в 2026 г. снизилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков, чтобы заполучить доверие жертвы и заставить ее передать свои сбережения или персональные данные.

Аналитики МТС выяснили, что уже второй год подряд по сложным схемам жителям Якутии чаще всего звонят с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций – на такие вызовы приходится около 40% всех мошеннических атак. Также сохраняется тенденция звонков от имени якобы госорганов, почты и по пенсионным и социальным вопросам.

По данным аналитики МТС «Защитник», главная цель злоумышленников – пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Самое опасное для пользователей и «любимое» время мошенников – с 10:00 до 12:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые – на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких, когда их проще застать врасплох. После 18 часов активность мошенников заметно спадает. В 2026 году мошеннические вызовы поступают якутянам чаще всего в пятницу.

«Средняя продолжительность мошеннического звонка в Якутии сейчас составляет 12,7 секунды, что на 3 секунды короче, чем годом ранее. Технологии защиты МТС, которые мы постоянно совершенствуем, нацелены не только на сокращение времени разговора, но и на борьбу с многоступенчатыми схемами и сценариями обмана. Мы усиливаем блокировку тем, что дорабатываем ИИ-алгоритмы и ускоряем выявление мошеннических вызовов. Сервис «Защитник» уже анализирует подозрительные звонки по множеству критериев и эффективно блокирует их. Одно из наших нововведений – защита не только самого абонента, но и членов его семьи, что особенно важно для детей и пожилых родителей», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

