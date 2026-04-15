Merlion и Appliner заключили дистрибьюторское соглашение

Российский ИТ-дистрибьютор Merlion и Appliner, отечественный разработчик Low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов и внедрения ИИ, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. В рамках партнерства Merlion расширяет портфель решений передовым ПО для быстрой разработки корпоративных приложений.

Платформа Appliner позволяет в кратчайшие сроки создавать отраслевые ИТ-решения любой сложности и автоматизировать типовые бизнес-процессы, например, управление продажами (CRM), документооборот (СЭД), работу с персоналом (HRM) и сервисную поддержку (ITSM/Service Desk). Разработчики решения предлагают пользователям готовые ИИ-ассистенты для протоколирования встреч, интеллектуального подбора кадров и эффективного управления корпоративными знаниями, а также конструктор ИИ-агентов для самостоятельного внедрения ИИ.

Благодаря Low-code-подходу компании могут существенно снизить нагрузку на штатные ИТ-отделы и сократить время вывода новых цифровых продуктов на рынок, создавая необходимые инструменты без написания сложного кода.

Платформа Appliner включена в реестр российского ПО и благодаря визуальному конструктору позволяет создавать прототипы (POC, MVP) и настраивать интеграции за несколько дней без длительного согласования изменений с ИТ-департаментами.

«Сотрудничество с Appliner — важный шаг в развитии нашего направления импортозамещающего ПО. Сегодня бизнес требует инструментов, позволяющих меняться мгновенно. Конструктор корпоративных приложений с глубокой интеграцией искусственного интеллекта дает нашим партнерам и их заказчикам именно ту гибкость и скорость создания решений, которые необходимы для сохранения конкурентоспособности. Быстрая разработка без привлечения программистов — это преимущество, которое обеспечивает Time-to-Market, снижение затрат на ИТ и демократизацию цифровизации», — сказал директор департамента программного обеспечения компании Merlion Михаил Степанюк.

«Партнерство с Merlion, одним из крупнейших игроков российского рынка, открывает для Appliner доступ к широкой сети экспертов и заказчиков по всей стране. Мы убеждены, что наши технологии и дистрибьюторские мощности Merlion помогут российскому бизнесу быстро пройти путь цифровой трансформации и сделают автоматизацию и внедрение искусственного интеллекта доступными для бизнес-специалистов без навыков программирования», — сказал генеральный директор Appliner Тамерлан Савлаев.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

