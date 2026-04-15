Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширил покрытие в селах Северной Осетии

«МегаФон» увеличил зону присутствия в Ирафском и Алагирском районах республики. Изменения уже почувствовали жители сел Зинцар, Алханчурт, Моска. В последнем населенном пункте проживает менее 100 человек. Специалисты усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже в таких небольших поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании установила новые и модернизировала существующие базовые станции в двух районах. Благодаря этому скоростной интернет стал доступен на всей территории поселений — от жилых домов до социальных объектов, включая почтовые отделения и фельдшерско-акушерские пункты, а также рядом с Национальным парком «Алания».

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в селах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
безопасность

«С каждым годом объем онлайн-данных в республике увеличивается в среднем на 15%. Мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

Жители сел в Северной Осетии в среднем ежемесячно расходуют более 300 ГБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 50 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит как раз на социальные сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


