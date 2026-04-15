«МегаФон» обновил сеть в ответ на рост цифровых потребностей жителей Ямала

Специалисты «МегаФона» модернизировали оборудование в Ямальском районе округа. Работы затронули около 3 тыс. человек и стали ответом на планомерно растущие цифровые потребности местных жителей. По данным обезличенной статистики «МегаФона», за последний год средний объем трафика на одного абонента Ямальского района вырос на 13%, а в селе Салемал динамика составила 32% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровая активность жителей Салемала достигла показателя 54 ГБ в месяц на одного человека. Еще больше объем потребленного трафика в Панаевске — поселке Ямальского района — там на абонента приходится около 56 ГБ. В небольших населенных пунктах округа активно смотрят видео, пользуются соцсетями, работают дистанционно и проходят онлайн-обучение. Все это требует стабильного доступа к мобильному интернету на высоких скоростях.

Благодаря проведенным работам на телеком-оборудовании была расширена пропускная способность сети, и теперь жители Салемала и Панаевска могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами без задержек даже в часы пиковой нагрузки. Максимальная скорость передачи данных здесь теперь достигает 50 Мбит/с. Помимо этого, апгрейд инфраструктуры затронул поселок Белоярск в Приуральском районе ЯНАО.

«Жители небольших населенных пунктов Ямала активно используют цифровые сервисы: созваниваются с близкими, которые находятся далеко, дистанционно получают образование, работают, смотрят видео и слушают музыку. Чтобы наши абоненты оставались частью большого цифрового мира и в любой момент были на связи, мы обеспечиваем надежную телеком-инфраструктуру, готовую выдержать высокие нагрузки», — отметил Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Инженеры оператора постоянно анализируют потребности абонентов и развивают сеть. До этого модернизацию провели на базовой станции вблизи пассажирской пристани в Яр-Сале. В результате активации дополнительного диапазона частот скорость мобильного интернета в локации выросла примерно на 10%.

