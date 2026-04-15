«Личный кабинет сотрудника» от «Диасофт» обеспечивает доступ к сервисам компании через единое окно входа

Компания «Диасофт» разработала продукт «Личный кабинет сотрудника» для любых организаций, вне зависимости от сферы их деятельности. Он входит в состав решения «Единый центр принятия решений». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт служит единым окном, собирая в один интерфейс ключевые инструменты, необходимые для ежедневного выполнения рабочих задач. Личный кабинет позволяет всем сотрудникам работать в едином цифровом пространстве, исключая необходимость постоянно переключаться в разные учетные системы и программы.

Микросервисная архитектура продукта позволяет наполнять личный кабинет любым набором компонентов в зависимости от бизнес-процессов конкретной компании, например: компоненты из систем управления персоналом: график посещения офиса, график отпусков и отгулов, баланс корпоративной валюты; инструменты обучения и развития талантов сотрудников: обучающие курсы, система для планирования и постановки целей (OKR), индивидуальные планы развития; персонализированные дашборды с ключевыми метриками компании в разрезе проектов, продаж, финансов, персонала и тд, адаптированные под роль и задачи сотрудника; компоненты быстрого доступа: телефонный справочник для связи с коллегами, запрос расчетного листа, обращения в техническую поддержку.

«Продукт «Личный кабинет сотрудника» реализован в виде конструктора: он собирает в одном месте сервисы других решений и обеспечивает доступ к ним. Достаточно авторизоваться в личном кабинете один раз, чтобы иметь возможность работать в десятках разных систем, что значительно экономит время сотрудников и избавляет от лишних действий», – сказал Никита Павликов, руководитель решения «Единый центр принятия решений» в «Диасофт».

Другая важная особенность продукта – это выстроенная система управления на основе данных. Система мониторинга автоматически обнаруживает отклонения в рабочих процессах и оповещает руководителей и сотрудников об инцидентах, предлагая варианты решения возникшей проблемы.

Срок внедрения личного кабинета составляет от одного месяца и зависит от масштаба компании. «Диасофт» уже начал активно использовать «Личный кабинет» в своей повседневной деятельности.

«Единый центр принятия решений», в состав которого входит «Личный кабинет сотрудника», обеспечивает потребности бизнеса любого масштаба.