Gems объявила о запуске нового продукта — универсального геопортала «Полюс»

Российская ИТ-компания Gems объявила о запуске нового продукта — универсального геопортала «Полюс». Это современная система для работы с территорией на карте, ориентированная на управленческие и проектные команды.

«Полюс» — это самостоятельное направление в продуктовой линейке компании. Если флагманская платформа Geometa от Gems традиционно используется как профессиональная геоинформационная система, то новый продукт решает другую задачу — делает работу с пространственными данными доступной в повседневной практике органов власти и бизнеса.

Сегодня значительная часть данных, с которыми работают органы власти и крупные компании, связана с территорией. При этом инструменты для работы с этими данными остаются сложными и требуют специализированной подготовки. В результате карта часто используется как вспомогательный элемент, а не как полноценный инструмент для работы и управления. «Полюс» меняет этот подход: он позволяет работать с территорией в логике задач, а не через сложные ГИС-интерфейсы, чтобы: быстро запускать новые рабочие пространства и тематические кабинеты без доработки базовых ГИС; собирать и анализировать территориальные данные в понятном интерфейсе; организовывать совместную работу внутри команд и с внешними участниками; использовать карту как инструмент для демонстрации и обсуждения текущей ситуации.

Разработка «Полюса» стала ответом на запрос рынка на более простые и современные инструменты работы с геоданными. Продукт снижает порог входа и позволяет использовать потенциал пространственного анализа тем, кто раньше не работал с ГИС напрямую.

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций
Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций Цифровизация

«Мы видим, что управленцы готовы работать с данными, но текущие инструменты часто оказываются слишком сложными. «Полюс» — это способ убрать этот барьер и сделать карту естественным рабочим инструментом, таким же понятным, как Excel или Power Point, — отметил директор продукта «Универсальный геопортал «Полюс» Георгий Пашнин.

Продукт уже прошел этап пилотных внедрений и теперь доступен для демонстрации и запуска. Команда Gems открыта к диалогу с регионами и компаниями, которые рассматривают возможность цифровизации процессов управления территорией, хотят сделать работу с геоданными более доступной для своих сотрудников или расширить возможности имеющихся ГИС новыми возможностями современного программного обеспечения.

Другие материалы рубрики

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

США превращаются в Россию 90-х. Украден медный кабель на $82 млн, и это только у одного провайдера

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще