«Евраз ЗСМК» внедрил интеллектуальный контроль длины заготовок

Прокатчики обжимного цеха «Евраз ЗСМК» совместно с командой «Евраз Техники» завершили проект по усилению контроля качества раскроя металла. Модернизация повысила точность производства и обеспечила существенную экономию на логистике: за первые два месяца опытно-промышленной эксплуатации экономический эффект для предприятия составил 1,3 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Евраза».

Ранее используемая система задавала параметры раскроя, но не отображала фактическую длину заготовки, которая могла отличаться от заданных значений. В таких условиях оператору приходилось вручную контролировать работу оборудования, чтобы не выйти за допустимый диапазон. Для решения этой проблемы на рольганге за барабанными ножницами специалисты установили четыре датчика измерения длины. Система успешно прошла тестирование и продемонстрировала высокую точность: теперь оператор в режиме реального времени видит фактическую длину каждой заготовки.

Внедрение технологии позволило добиться комплекса улучшений. В первую очередь, значительно повысилась точность контроля длины заготовок в пределах установленных допусков, что дало возможность увеличить фактическую длину и вес каждой единицы продукции. Как следствие, удалось оптимизировать логистику: тот же объем металлопродукции теперь можно отгружать, используя меньшее количество полувагонов, что напрямую снизило затраты на перевозку.