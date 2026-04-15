Caviar представил коллекцию «Эпоха Жириновского» к 80-летию Владимира Жириновского

Люксовый бренд Caviar представил коллекцию «Эпоха Жириновского», созданную в честь 80-летия Владимира Жириновского. В центре проекта находится образ политика, чье наследие, харизма и феноменальная интуиция, по замыслу бренда, получили новое осмысление спустя годы. На официальной странице коллекции Caviar называет ее данью уважения великому политику и его остроумным, бескомпромиссным прогнозам, многие из которых стали реальностью. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Главной моделью коллекции стал кастомный iPhone 17 Pro/Pro Max «Эпоха Жириновского». Дизайн смартфона строится вокруг профиля политика, выполненного с ручной росписью эмалью. Корпус изготовлен из ударопрочного титана, а отделка дополнена премиальной кожей Hermès. Основным цветом выбран глубокий синий, который отсылает к узнаваемой палитре ЛДПР и усиливает политическую ассоциацию модели.

Коллекцию дополняют часы с тем же художественным образом. Они продолжают визуальный язык смартфона и переводят его в формат предмета личного ношения, где портретный мотив, синий цвет и статусные материалы складываются в памятный объект с ярко выраженным характером. Такой подход позволяет расширить идею коллекции за пределы смартфона и превратить ее в полноценную линейку, посвященную одной из самых заметных фигур российской политической истории.

Особое внимание Caviar уделил упаковке. Смартфон поставляется в подарочном футляре, выполненном в сине-золотых оттенках, которые бренд называет историческими и узнаваемыми цветами ЛДПР. В упаковку интегрирован цифровой экран, транслирующий видео с известными прогнозами Владимира Жириновского, которые, как подчеркивает Caviar, впоследствии сбылись. Комплект также включает позолоченный ключ в виде российского орла с покрытием 24К и памятную монету с профилем политика, также покрытую 24-каратным золотом.

Коллекция выпущена ограниченным тиражом в 18 экземпляров. Это число выбрано в честь даты основания ЛДПР, 18 апреля 1992 г. Тем самым Caviar связывает лимит серии не только с юбилеем Владимира Жириновского, но и с политической историей партии, с которой его имя неразрывно связано. А цена на телефон начинается от 649 тыс. руб.

