Анатолий Гарбузов: московская медицинская промышленность расширяет цифровую инфраструктуру

Столичные производители медицинских изделий и средств активно разрабатывают ИТ-сервисы и системы диагностики, в том числе с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня московские предприятия формируют эффективные цифровые экосистемы, повышая функциональность собственных разработок. Например, в медицинской отрасли появляется все больше мобильных сервисов и технологий для мониторинга состояния здоровья и интеллектуального управления устройствами. В рамках поддержки этого направления для промышленности в городе создан комплексный механизм из 20 мер — финансовых и нефинансовых, что способствует уверенному наращиванию технологического потенциала компаний и доступности качественных ИТ-продуктов. Такая работа вносит вклад в развитие национальных проектов “Продолжительная и активная жизнь” и “Технологии здоровья”», — сказал Анатолий Гарбузов.

Так, производитель «Степлайф», резидент «Сколково», приступил к созданию универсальной системы анализа походки с применением нейросети. Она поможет врачам и реабилитологам получать данные о движениях человека на протезе нижней конечности для настройки индивидуального бионического устройства и оценки эффективности реабилитации.

«Мы делали акцент на компактную конфигурацию оборудования. Система создается как универсальный доступный инструмент, с помощью которого можно проводить биомеханический анализ движения в условиях обычного протезного или реабилитационного центра для любых изделий», — сказал генеральный директор «Степлайф» Иван Худяков.

Программное обеспечение с открытым интеграционным кодом дает возможность использовать его с любыми российскими и иностранными протезами нижних конечностей. Релиз запланирован на лето 2026 г.

Московский производитель гелей для медицинских исследований и высокоэффективной косметики «Гельтек» развивает нейросеть, которая определяет состояние кожи. В личном кабинете на сайте компании пользователи могут загрузить свою фотографию и получить результаты диагностики с рекомендациями по уходу. Программой на базе искусственного интеллекта воспользовались уже 450 тыс. пользователей.

Предприятие активно расширяет мощности при содействии программы компенсации ставки по кредиту от Московского Фонда промышленности и предпринимательства. Новые производственные линии разместятся в современном комплексе, который строится на юге столицы.

Компания «Моторика», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» и технопарка «Сколково», разрабатывает и выпускает инновационные протезы верхних и нижних конечностей. Для специализированной настройки параметров линейки бионических изделий производитель создал мобильное приложение, с помощью которого можно выбирать режим работы устройства, а также включать дополнительные опции.

Также компания развивает направление цифрового протезирования — это современный метод, который объединяет 3D-сканирование, печать и компьютерное моделирование. Сначала специалисты создают точную 3D-модель руки, учитывая ее форму и особенности движения, затем проектируют цифровую модель гильзы и элементов протеза. На этапе 3D-моделирования также можно проверить прочность конструкции протеза с помощью симуляции нагрузок. Такой подход позволяет создавать изделия, полностью соответствующие индивидуальным особенностям пользователя.