Advantech представила новые промышленные модули памяти SQRAM DDR5 со скоростью 7200 МТ/с

Компания Advantech представила новые промышленные модули памяти SQRAM DDR5 со скоростью 7200 МТ/с для удовлетворения растущих требований к обработке данных в сфере граничных вычислений. Производительность моделей на 12,5% выше таковой предыдущих поколений, объем памяти – 64 ГБ на модуль.

Производительность DDR5 7200 МТ/с на 12,5% выше по сравнению с предыдущим поколением DDR5 6400. Помимо более высокой пропускной способности, каждый модуль поддерживает до 64 ГБ памяти. Это позволяет компьютерам с искусственным интеллектом и высокопроизводительным рабочим станциям масштабировать системную память до 256 ГБ, полностью удовлетворяя растущие потребности вычислительных приложений, требующих интенсивной обработки данных.

Модуль DDR5 7200 CSODIMM/CUDIMM оснащен драйвером тактовой частоты (CKD) для повышения целостности сигнала и точной передачи данных при высокоскоростных операциях. Встроенные TVS-диоды нивелируют колебания входного напряжения, эффективно предотвращают повреждения от перегрузки по току и обеспечивают стабильную и долговечную эксплуатацию.

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика Цифровизация

Серия DDR5 7200 разработана для эксплуатации в суровых условиях, диапазон рабочих температур составляет от −25 °C до 95 °C. Благодаря этому она отлично подходит для критически важных приложений в транспортной сфере, умных городах, оборонной промышленности и промышленной автоматизации.

Имеется эксклюзивное программное обеспечение SQ Manager от Advantech для удаленного мониторинга основных показателей: состояния модуля, температуры, информации SPD. Пользователи могут задавать собственные температурные пороги и контролировать температуру для поддержания стабильной работы системы.

Другие материалы рубрики

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов

Члены городского совета в США лишились должностей из-за контракта на строительство ЦОД

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

Полиция изъяла 200 устройств для добычи криптовалюты у черного майнера, похитившего электричество на 40 миллионов

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

Облачные ПК Microsoft резко подешевеют, но станут дольше запускаться

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще