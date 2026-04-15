Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air: 16-дюймов OLED-экрана в металлическом корпусе весом всего 1.1 кг

Компания Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air 16 (SFA16-61M), который устанавливает новые стандарты мобильности для устройств с большой диагональю. Полноценный 16-дюймовый лэптоп с флагманским оснащением весит всего 1099 грамм, что делает его практически невесомым в сравнении с конкурентами. Эта модель создана для дизайнеров, маркетологов, офисных сотрудников и бизнес-пользователей, которым требуется максимальное рабочее пространство и мобильность без компромиссов в вопросах веса и габаритов. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer Swift Air 16 базируется на новейшей архитектуре AMD Ryzen AI. Благодаря выделенному нейронному процессору NPU мощностью до 50 TOPS, ноутбук трансформируется в интеллектуального партнёра, способного локально обрабатывать сложнейшие ИИ-сценарии, повышая продуктивность и предлагая новые инструменты для творчества.

Основные характеристики Acer Swift Air 16 — диагональ: 16”; тип матрицы: OLED; разрешение: 1920 x 1200; процессор: AMD Ryzen AI 5 330 / AMD Ryzen AI 7 350; ИИ-производительность: NPU до 50 TOPS; оперативная память: 16 ГБ LPDDR5; накопитель: 512 / 1024 ГБ PCIe NVMe SSD; порты: 1 х HDMI 1.4, 2 x USB-C (3.2 Gen 1), 1 x USB-A (3.2 Gen 1), 3,5-мм разъем для наушников и микрофона. Дополнения: инфракрасная FHD-камера с физической шторкой, стереомикрофоны, тачпад, поддержка Copilot+ PC, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4. Корпус: магниево-алюминиевый сплав с матовой текстурой. Вес: 1099 грамм. Автономность: до 13 часов.

Пресс-служба Acer
Ноутбуки Acer Swift Air 16 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по следующим ценам: SFA16-61M-R0MH — Ryzen AI 5 + 16/512 ГБ — 104,99 тыс. руб.; SFA16-61M-R8TC — Ryzen AI 5 + 16/1024 ГБ —118,99 тыс. руб.; SFA16-61M-R721 — Ryzen AI 7 + 16/1024 ГБ —125,99 тыс. руб..

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

