Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

Зумеры чаще признаются, что работают не все отведенное для работы время

Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Шесть из 10 работающих россиян утверждают, что все имеющееся в их распоряжении рабочее время посвящают исключительно профессиональным задачам («Работать все-таки пришел, отдохнуть дома успею»; «На работе необходимо выполнять трудовые обязанности»).

Каждый четвертый тратит на работу больше половины дня, но оставляет пространство для маневра: «Случается отвлечься на какие-то параллельные процессы, но задачи должны быть выполнены в срок»; «Все зависит от объема работы».

9% респондентов признались, что фактически трудятся менее половины рабочего времени. 6% затруднились оценить свои реальные трудозатраты.

Чем старше человек, тем чаще он говорит, что не позволяет себе праздности на работе. Если среди молодых сотрудников до 35 лет только 53% трудятся все рабочее время (и при этом 12% признаются, что фактически работают меньше половины времени), то среди респондентов 35—45 лет этот показатель увеличивается до 65%, а среди опрошенных старше 45 — до 67%. «Нужно правильно расставлять приоритеты и соблюдать сроки выполнения поставленных задач»; «На работе надо работать, а личные проблемы решать в свободное время», — комментируют россияне 45+.

Среди представителей 26 распространенных профессиональных групп чаще других утверждали, что тратят все рабочее время исключительно на выполнение своих обязанностей, врачи, бухгалтеры и кладовщики (по 74%), а также водители (72%) и экономисты (70%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 565. Время проведения: 1—19 марта 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 3 тыс. респондентов


Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

