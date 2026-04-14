В «Яндекс Почте» появился ИИ-ассистент «Алиса Про» — она отвечает на вопросы по письмам

«Яндекс Почта» внедрила чат с «Алисой Про» — ИИ-ассистентом, который помогает с решением рабочих и личных задач. «Алиса Про» умеет извлекать из писем факты и обобщать данные — и готова ответить на самые разные вопросы по содержимому ящика. Например, по чекам с АЗС она подсчитает, сколько ушло на бензин в марте, а по расшифровкам от «Телемоста» — напомнит, о чем договорились на встрече в прошлый вторник. Она также может написать письмо по вводным от пользователя и проконсультировать о возможностях «Яндекс Почты». Чат с «Алисой Про» уже доступен тем, кто подключил тариф «Яндекс 360», а в ближайшем будущем появится и у корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Наши почтовые ящики — по сути, большой личный или рабочий архив. В них хранятся чеки и счета, билеты на самолет и на концерты, штрафы, страховки, переписки по проектам, сметы от подрядчиков и многое другое. Сориентироваться в этом массиве данных бывает сложно, и здесь на помощь приходит «Алиса Про». Она не просто находит письмо или цепочку писем с нужными сведениями, а дает готовый ответ с фактами прямо в чате», — сказал Никита Анферов, руководитель «Яндекс Почты».

«Алиса Про» работает как с текстами писем, так и с вложениями: PDF-файлами, документами, таблицами, презентациями. В ее основе лежит генеративная модель Alice AI LLM, поэтому она умеет искать не по словам, а по смыслу. Скажем, если спросить у нее: «Сколько я заплатил за квартиру в феврале?», она поймет, что ответ нужно искать в февральском ЕПД. А если уточнить реквизиты подрядчика — пришлет номер счета, ИНН и другие сведения, даже если слова «реквизиты» нет в письме. Для составления ответов используется RAG-система (Retrieval Augmented Generation). Ее задача — объединять знания о мире, которые накопила Alice AI LLM, и факты, извлеченные из писем.

Модель Alice AI LLM также помогает «Алисе Про» с написанием писем. ИИ-ассистент может составить письмо с нуля или отредактировать текст — проверить орфографию или сделать стиль более официальным. «Алиса Про» умеет находить информацию в открытых источниках в интернете, поэтому ее можно использовать для решения повседневных задач. Скажем, она подскажет погоду и подберет рестораны в городе, куда планируется поездка.

«Алиса Про» работает в защищенном контуре «Яндекс 360» и обращается к переписке только по запросу пользователя. Она не сохраняет данные после их обработки и никуда их не передает. «Яндекс» не использует информацию из почтовых ящиков для обучения искусственного интеллекта.

Чат с ИИ-ассистентом — не первая возможность на базе искусственного интеллекта в «Яндекс Почте». Сервис с 2024 г. применяет генеративные нейросети, чтобы выделять важные письма и составлять их краткое содержание. Функция позволяет тратить меньше времени на разбор почты — ее применяют уже больше 80% пользователей с тарифом «Яндекс 360».