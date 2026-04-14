Trouver выходит на рынок бытовых инструментов

Trouver объявляет о запуске нового продуктового направления «бытовые инструменты». Расширение линейки стало логичным шагом в развитии бренда: ранее Trouver развивал решения для повседневной жизни и домашней среды, а теперь масштабирует этот подход на более широкий спектр сценариев.

Новая категория будет включать устройства для базовых сценариев — от сборки мебели до обслуживания автомобиля или спортивного инвентаря. При этом акцент сделан не на профессиональное использование, а на простоту, компактность и готовность к работе без дополнительной подготовки.

Компактный шуруповерт

Первым продуктом направления стал компактный электрический шуруповерт Trouver TSD008 мощностью 4В. Подходит для сборки мебели, мелкого ремонта и работы в ограниченных пространствах – там, где классические инструменты неудобны или избыточны.

Габариты – 185×35 мм, вес – 296 г. Скорость холостого хода достигает 260 об/мин, а крутящий момент регулируется в четырех режимах в диапазоне от 0,3 до 8 Нм, что позволяет точно подбирать усилие под разные типы крепежа.

Шуруповерт поставляется в компактном кейсе с набором из 24 насадок, а зарядка осуществляется через привычный USB Type-C, без необходимости в отдельном зарядном устройстве.

Для дополнительного удобства шуруповерт оснащен системой из шести светодиодов: они равномерно подсвечивают рабочую область и расположены так, чтобы инструмент и крепеж не отбрасывали тень.

Смарт-насос

Вторым продуктом направления стал портативный смарт-насос Trouver TAP001 для накачивания шин автомобилей, велосипедов, самокатов и спортивного инвентаря.

Устройство обеспечивает производительность 34-36 л/мин и давление до 150 PSI (≈10,3 бар) — позволяет накачать колесо примерно за 60 секунд. Пользователь может задать точное значение давления, после чего насос автоматически останавливается при его достижении.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

Модель оснащена цифровым дисплеем с хорошей видимостью на солнце и поддерживает пять предустановленных режимов (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мячи и ручной режим), что упрощает выбор сценария использования.

Встроенный аккумулятор емкостью 3×2600 мАч обеспечивает автономную работу и позволяет использовать устройство как пауэрбанк. Дополнительно предусмотрена LED-подсветка для работы в темное время суток.

В комплект входят сумка для хранения, автомобильный кабель питания, USB-C кабель и набор адаптеров для разных типов клапанов.

Цена и доступность

Электрический шуруповерт Trouver TSD008 уже доступен на «Яндекс Маркете» по цене от 4790 руб. Портативный смарт-насос Trouver TAP001 уже доступен на «Яндекс Маркете» по цене от 6690 руб.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

