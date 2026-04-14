Trouver выходит на рынок бытовых инструментов

Trouver объявляет о запуске нового продуктового направления «бытовые инструменты». Расширение линейки стало логичным шагом в развитии бренда: ранее Trouver развивал решения для повседневной жизни и домашней среды, а теперь масштабирует этот подход на более широкий спектр сценариев.

Новая категория будет включать устройства для базовых сценариев — от сборки мебели до обслуживания автомобиля или спортивного инвентаря. При этом акцент сделан не на профессиональное использование, а на простоту, компактность и готовность к работе без дополнительной подготовки.

Компактный шуруповерт

Первым продуктом направления стал компактный электрический шуруповерт Trouver TSD008 мощностью 4В. Подходит для сборки мебели, мелкого ремонта и работы в ограниченных пространствах – там, где классические инструменты неудобны или избыточны.

Габариты – 185×35 мм, вес – 296 г. Скорость холостого хода достигает 260 об/мин, а крутящий момент регулируется в четырех режимах в диапазоне от 0,3 до 8 Нм, что позволяет точно подбирать усилие под разные типы крепежа.

Шуруповерт поставляется в компактном кейсе с набором из 24 насадок, а зарядка осуществляется через привычный USB Type-C, без необходимости в отдельном зарядном устройстве.

Для дополнительного удобства шуруповерт оснащен системой из шести светодиодов: они равномерно подсвечивают рабочую область и расположены так, чтобы инструмент и крепеж не отбрасывали тень.

Смарт-насос

Вторым продуктом направления стал портативный смарт-насос Trouver TAP001 для накачивания шин автомобилей, велосипедов, самокатов и спортивного инвентаря.

Устройство обеспечивает производительность 34-36 л/мин и давление до 150 PSI (≈10,3 бар) — позволяет накачать колесо примерно за 60 секунд. Пользователь может задать точное значение давления, после чего насос автоматически останавливается при его достижении.

Модель оснащена цифровым дисплеем с хорошей видимостью на солнце и поддерживает пять предустановленных режимов (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мячи и ручной режим), что упрощает выбор сценария использования.

Встроенный аккумулятор емкостью 3×2600 мАч обеспечивает автономную работу и позволяет использовать устройство как пауэрбанк. Дополнительно предусмотрена LED-подсветка для работы в темное время суток.

В комплект входят сумка для хранения, автомобильный кабель питания, USB-C кабель и набор адаптеров для разных типов клапанов.

Цена и доступность

Электрический шуруповерт Trouver TSD008 уже доступен на «Яндекс Маркете» по цене от 4790 руб. Портативный смарт-насос Trouver TAP001 уже доступен на «Яндекс Маркете» по цене от 6690 руб.