Разделы

Цифровизация
|

Система позиционирования и связи «Координата» прошла финальный отбор проектов программы «GreenTech Устойчивое развитие»

Решение для повышения эффективности и безопасности предприятий — система «Координата» (на базе сверхточного позиционирования и связи), разработанная системным интегратором и разработчиком ИТ-решений DCLogic, успешно прошло финальный отбор ежегодной программы развития экосистемы поставщиков для промышленности «GreenTech Устойчивое развитие», реализуемой Фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Система вошла в список 80 лучших проектов из 807 поданных заявок. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Программа направлена на формирование экосистемы доверенных поставщиков и реализуется при участии крупнейших корпораций России, а также ведущих научных и общественных организаций. Она позволяет решать ключевые задачи промышленных лидеров из разных секторов экономики и одновременно дает импульс для развития малого и среднего инновационного бизнеса, включая стартапы.

Система «Координата» была представлена в категории «Системы позиционирования и связи». Участие дало возможность продемонстрировать ценность решения ключевым заказчикам, наметить план пилотных проектов и побороться за грант Фонда «Сколково», что позволит ускорит развитие продукта.

«Система «Координата» — это реальный инструмент для повышения безопасности на горнодобывающих предприятиях, на основе целого комплекса технологий. Участие в финале программы позволит быстрее доносить идею нашего решения ведущим отраслевым заказчикам, провести пилоты при поддержке фонда и ускорить процесс внедрения системы «Координата». Внедрение данного решения, позволит снизить риски и сократить количество инцидентов в сложных условиях подземных работ и повысить безопасность», — сказал Павел Корякин, директор департамента промышленной автоматизации DCLogic.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

