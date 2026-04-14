«Сегежа Групп» импортозаместила ИТ-систему маркировки продукции

«Сегежа Групп» разработала собственную систему маркировки готовой продукции на Сегежском ЦБК, заменив решение иностранного вендора. ИТ-разработка холдинга снимает ограничения зарубежной MES-системы, позволяет гибко менять структуру и содержимое этикеток. Это создает в том числе базу для нанесения фидуциальных маркеров и последующего внедрения машинного зрения в будущем. Об этом CNews сообщил представитель «Сегежа Групп».

Одновременно разработчики «Сегежа Цифровые Решения» (входит в «Сегежу Групп») оптимизировали маршрутизацию печати – в зависимости от типа этикетки теперь задействуются разные устройства, что рационализирует производство. Также спроектировали, изготовили и смонтировали климатический киоск с целью поддержания наилучших условий для бесперебойной работы оборудования. Обновили и визуальную составляющую: ключевая информация о товаре стала нагляднее.

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

«Уход иностранных компаний из России создал дополнительные риски сбоев и даже остановок ряда производственных процессов. Зарубежные партнеры сознательно ограничили нам доступ к своим MES-системам, на которых работает большинство лесоперерабатывающего оборудования в России. Но мы смогли создать свою собственную ИТ-разработку, которая дополнила «выпавший» функционал и позволила продолжить работу по выпуску крафт-бумаги в привычной упаковке и с узнаваемой по всему миру маркировкой без существенных сбоев», – отметил Максим Королев, генеральный директор компании «Сегежа Цифровые Решения».

Разработка велась ИТ-специалистами компанией «Сегежа Цифровые Решения» совместно с сотрудниками Сегежского ЦБК в Республике Карелия.

