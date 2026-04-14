Русское географическое общество применит ИИ-ассистента «Николу» для подготовки экспедиционных программ

Русское географическое общество (РГО) и Inventorus начали сотрудничество в области применения искусственного интеллекта для подготовки научных экспедиций. Об этом CNews сообщили представители Inventorus.

В рамках пилотного проекта РГО использует ИИ-ассистента «Никола» (аналитический инструмент платформы Inventorus) для исследования перспективных направлений экспедиционной деятельности. Система анализирует научные публикации, патенты и исследовательские отчёты, позволяя выявлять научные пробелы и перспективные области для полевых исследований. Платформа Inventorus агрегирует и анализирует сотни миллионов научных публикаций и патентов со всего мира, а встроенный ИИ-ассистент способен за считанные минуты обработать массив данных, на анализ которого традиционными методами уходят недели работы исследовательских групп.

На основе научной аналитики уже были определены потенциальные направления будущих экспедиций, включая исследования арктических территорий, бассейнов крупных рек и малоизученных природных экосистем.

Евгений Елфимов, основатель и генеральный директор Inventorus: «Работа с Русским географическим обществом, которое на протяжении более чем полутора веков играет ключевую роль в организации научных экспедиций и развитии географических исследований, открывает новые возможности для применения интеллектуальной аналитики в науке. Сегодня объем научно-технической информации растет экспоненциально, и ИИ становится естественным инструментом подготовки исследовательских программ. Платформа Inventorus помогает системно анализировать мировой массив научных знаний и находить новые перспективные направления для будущих экспедиций».

«Важно то, что мы получим на выходе. Первый уровень — это релевантные материалы из проверенной научной базы: публикации, патенты, отчеты и другие документы по выбранной теме. Второй — краткие ИИ-резюме по ключевым источникам. Третий — сводный аналитический отчет, который уже можно использовать как основу для обсуждения научной программы и проектирования экспедиции», — сказала директор Департамента экспедиционной деятельности и исследований Наталия Белякова.

В дальнейшем стороны планируют расширять использование технологий искусственного интеллекта при подготовке научных программ, включая анализ научной новизны исследовательских проектов и выявление новых междисциплинарных задач.