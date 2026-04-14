Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Продукт Positive Technologies PT X зафиксировал APT-атаку на российскую компанию

Облачное решение для мониторинга безопасности и реагирования на кибератаки РТ Х компании Positive Technologies в январе 2026 г. выявило вредоносную активность в инфраструктуре клиента. Команда продукта и специалисты департамента комплексного реагирования на киберугрозы экспертного центра Positive Technologies (PT ESC IR) помогли оперативно принять меры — локализовать APT-атаку и минимизировать риски. Сейчас компания полностью восстановилась после атаки. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В январе 2026 г. решение PT X еще на этапе инсталляции продукта в инфраструктуру клиента обнаружило нетипичную активность на защищаемых с применением MaxPatrol EDR хостах. Уже через 15 минут с момента обнаружения клиент получил рекомендации от PT X заблокировать доменную учетную запись подозрительного администратора. Еще через 1,5 часа компания подтвердила факт инцидента. Клиент и команда PT X приступили к совместным мероприятиям по локализации и сдерживанию инцидента.

Параллельно к расследованию подключилась команда PT ESC IR, которая провела атрибуцию злоумышленников, — ими оказалась группировка PhantomCore, которая впервые была обнаружена в марте 2024 г. Кибератаки группировки направлены преимущественно на российские организации в сферах госуправления, судостроительства, добывающей промышленности, ИТ. Основная мотивациякибершпионаж. Согласно результатам расследования, в этот раз точкой входа для злоумышленников стала платформа видео-конференц-связи, в которой была обнаружена уязвимость.

Расследование команды PT ESC IR и работы по локализации инцидента велись на протяжении нескольких дней. Параллельно специалисты Positive Technologies продолжали внедрение PT X и помогали компании усилить защищенность ИТ-инфраструктуры, в том числе исправляя ошибки конфигураций и повышая стойкость паролей. Меньше чем за сутки совместными силами удалось заблокировать доступ до управляющего сервера (C2) и сбросить пользовательские пароли скомпрометированных атакующими учетных записей.

Как удалось выяснить впоследствии, атакующие, используя недостатки безопасности ИТ-инфраструктуры, запустили вредоносное ПО с C2 сервера и похитили пароли доменного администратора. Недостаточно корректное сетевое сегментирование и отсутствие разделения привилегий для административных учетных записей позволили злоумышленникам продолжить движение по инфраструктуре, используя утилиту atexec.py. Среди скомпрометированных активов оказались один из контроллеров домена и служба сертификации Active Directory.

Злоумышленникам удавалось оставаться незамеченными на протяжении двух недель до попадания скомпрометированных хостов под защиту PT X. Этот инцидент показывает: важность обеспечения покрытия ИТ-активов средствами мониторинга и защиты для своевременного выявления киберпреступников и остановки их действий до того, как они достигнут своей цели и нанесут существенный ущерб бизнесу и репутации компании.

«В нашей практике нередко встречаются компании, убежденные, что построение кибербезопасности — это задача, решение которой можно отложить на потом. Аргументы чаще всего одни и те же: «мы не интересны хакерам», «есть более крупные компании», «внедрение защиты — это сложно и дорого». Однако это самое большое заблуждение. В фокусе злоумышленников — и средний, и даже малый бизнес, — сказал Алексей Новиков, управляющий директор Positive Technologies. — При этом ответственный подход к обеспечению информационной безопасности, как в этом кейсе, позволил избежать наиболее критичного сценария развития событий. Ответом на современные реалии и на потребность компаний в обеспечении защиты в режиме 24/7, а также ее гарантированности при соблюдении киберминимума становятся решения, не требующие штата специалистов по ИБ и затрат на построение собственного SOC, такие как PT X».

По результатам реагирования на инцидент эксперты Positive Technologies не только остановили кибератаку, но и дали свои рекомендации по усилению безопасности ИТ-инфраструктуры. Клиент их применил, чтобы минимизировать возможность повторения подобного инцидента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

