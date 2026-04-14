Отечественные ноутбуки «ICL Техно» пополнили реестр российской радиоэлектронной продукции

Отечественный производитель «ICL Техно» анонсировал выпуск новых моделей ноутбуков Raybook S1620 и S1420, включенных в Единый реестр радиоэлектронной продукции Российской Федерации. Новые устройства созданы специально для российского рынка и обладают высокими показателями производительности, надёжности и функциональности.

Модель S1620 оснащена мощным процессором AMD Ryzen 5 6600H, 16-дюймовым экраном с разрешением Full HD и поддержкой яркости до 350 кд/м², обеспечивающей комфортную работу даже при ярком солнечном свете. Объем оперативной памяти 8 ГБ или 16 ГБ. Модель отличается небольшим весом всего 1,8 кг и прочным металлическим корпусом.

Для повышения удобства в работе предусмотрены современные порты USB и HDMI, позволяющие легко подключить дополнительные устройства и экраны. Порт зарядки выполнен стандартизированным USB Type-C, совместимым с большинством современных зарядных устройств. Помимо этого, встроенная клавиатура оборудована подсветкой клавиш и индикатором режима.

Модель S1420 представляет собой компактную версию с диагональю экрана 14 дюймов и еще меньшим весом — всего 1,4 кг, сохраняя большинство характеристик старшей версии и обеспечивая отличную мобильность пользователям, часто находящимся вне офиса.

«Мы гордимся выпуском наших новых моделей Raybook S1620 и S1420, созданных специально для российского рынка. Эти ноутбуки сочетают современные технологии и функциональность, обеспечивая комфортную работу», — отметил Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».

Новые ноутбуки отвечают стандартам качества и подходят как для повседневного использования, так и для профессиональной деятельности, позволяя эффективно решать любые рабочие задачи.