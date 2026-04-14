Омские школьники готовятся к экзаменам онлайн и вместе с ИИ

С началом весны старшеклассники Омска начали усерднее готовиться к госэкзаменам. В марте мобильный трафик на сайты, помогающие тренироваться в решении тестов, увеличился на 38% по сравнению с зимними месяцами. При этом будущие абитуриенты все чаще используют сервисы на основе искусственного интеллекта, сообщают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На первых позициях у юных омичей ресурсы, которые позволяют не только изучать видеоуроки и решать пробные задания, но и предоставляют дополнительные инструменты. К примеру, помогают подобрать специальность и вуз в зависимости от баллов за экзамены, публикуют предстоящие даты тестирования. В топ‑5 по области сейчас сайт Федерального института педагогических измерений, образовательные порталы «Вузопедия» и «4ЕГЭ», а также онлайн-школы EGE Hub и «Вебиум».

Особенно охотно школьники занимаются в начале недели — в понедельник и вторник, а вот в воскресенье ученики действительно отдыхают и восстанавливают силы.

цифровизация

Кроме того, омские старшеклассники все активнее пользуются интернет‑площадками с поддержкой ИИ. Причем речь идет не только о популярных многопрофильных ресурсах, но и о тех, которые специально заточены под самообучение. Доля пользователей таких площадок в возрасте 14‑17 лет среди омичей достигла 5%. Подростков‑мальчиков при этом чуть больше, чем девушек — 55%. Студенты (18-24 года) составляют 16%. Преобладает также мужская аудитория (57%).

«Омская область предлагает широкие возможности для образования, а мы, как ведущий оператор связи, стремимся обеспечить каждому учащемуся региона возможность комфортно повышать уровень знаний онлайн. Для этого компания активно расширяет зоны покрытия и увеличивает скорость передачи данных. В текущем году мы уже запустили новое телеком-оборудование в Омском районе, несколько объектов связи в Русско-Полянском районе, а также в черте города. Эти работы позволили нам значительно укрепить инфраструктуру, гарантируя стабильное подключение абонентов», — сказал руководитель технического отдела «МегаФон» в Омской области Алексей Полонский.

