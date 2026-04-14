«М.видео» фиксирует кратный рост доли СТМ и усиливает позиции собственных брендов в ключевых категориях

«М.видео» отмечает укрепление позиций собственных торговых марок (СТМ). По итогам 2025 г. их доля в обороте компании достигла 3,0%, увеличившись с 1,6% годом ранее и 1,2% в 2023 г. Таким образом, за два года показатель вырос более чем в два раза, прибавив 1,8 п. п., что отражает переход направления в число ключевых драйверов ассортимента. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель по развитию СТМ компании «М.видео» Юлия Захарова: «Собственные торговые марки становятся одним из ключевых элементов нашей ассортиментной и ценовой стратегии. За последние два года их доля в обороте выросла более чем вдвое — с 1,2% до 3,0%, и сегодня мы видим устойчивый спрос на такие решения практически во всех массовых категориях. Покупатели все чаще делают выбор в пользу СТМ благодаря сочетанию функциональности, качества и доступной цены. Особенно заметно это в категориях с высокой чувствительностью к цене, где важно получить надежный продукт без переплаты за бренд. При этом по мере роста доверия к собственным маркам спрос смещается и в более технологичные сегменты — такие как телевизоры, бытовая техника и электроника.

Для нас развитие СТМ — это стратегический инструмент управления предложением. Он позволяет быстрее реагировать на изменения спроса, гибко формировать ценовое позиционирование и повышать эффективность бизнеса за счет оптимизации цепочек поставок и работы с производителями. В дальнейшем мы планируем масштабировать направление: усиливать присутствие СТМ в ключевых категориях, расширять продуктовую линейку и выходить в новые сегменты, в том числе в рамках развития мультикатегорийной модели маркетплейса».

Наиболее заметная динамика зафиксирована в ряде технологичных и массовых категорий. Так, в сегменте PC-мониторов доля СТМ выросла с 0,2% до 6,9%, в микроволновых печах — с 5,6% до 10,1%, в кухонной технике — с 4,0% до 7,9%. Существенный рост также продемонстрировали телевизоры, где показатель увеличился с 3,1% до 5,8%, и стиральные машины — с 2,2% до 4,5%. В категории товаров для ухода за одеждой доля СТМ выросла с 1,5% до 5,4%, что отражает расширение присутствия СТМ даже в традиционно брендозависимых категориях.

Одновременно ряд направлений уже вышел на значимую долю СТМ в продажах. В категории кондиционеров показатель достиг 11,6%, в товарах для ухода за телом — 10,5%, в сегменте техники для приготовления кофе — 9,7%.

Такая динамика отражает изменение потребительского поведения: покупатели все чаще делают выбор в пользу функциональных и доступных решений с оптимальным соотношением цены и качества. На этом фоне СТМ становятся самостоятельным фактором спроса.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

Дополнительным драйвером роста СТМ становится развитие собственного бренд-портфеля с четким позиционированием под разные каналы продаж и потребительские сценарии. Компания выстраивает архитектуру брендов, позволяющую эффективно охватывать как офлайн-розницу, так и маркетплейс, а также разные ценовые сегменты.

Бренд Carrera, эксклюзивно представленный в «М.видео», ориентирован на сегмент функциональной и более продвинутой бытовой техники. Линейка бренда последовательно расширяется и выходит за пределы классических категорий электроники и бытовой техники — в 2025 г. ассортимент Carrera был дополнен новыми направлениями, включая категорию чемоданов.

Бренд hi. сфокусирован на массовом сегменте и в первую очередь развивается в розничной сети Компании. Его ключевая задача — закрывать базовые повседневные потребности покупателей, предлагая доступную и функциональную технику для ежедневного использования. Такой подход позволяет формировать конкурентное ценовое предложение в наиболее востребованных категориях и обеспечивать стабильный спрос в офлайн-канале.

Отдельное направление связано с развитием СТМ на маркетплейсах. В 2025 г. «М.видео» перезапустила бренды Novex и Cameron, ориентированные на массовый сегмент бытовой техники и развитие онлайн-продаж. Под этими марками была представлена обновленная линейка устройств для повседневного использования, сформированная на основе анализа пользовательских сценариев и предпочтений покупателей. Развитие этих брендов позволяет компании усиливать присутствие в наиболее чувствительных к цене категориях и масштабировать предложение за счет более гибкой ассортиментной политики.

Другие материалы рубрики

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

Вопреки санкциям США сверхуспешный китайский чипмейкер построит два новых завода и удвоит производство

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще