Мошенники «ловят» приморцев на предложении дополнительного дохода

МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам Приморского края с начала 2026 г. Приморье вошло в топ-15 регионов по числу звонков со сложными схемами и сценариями обмана. Однако общее количество мошеннических звонков в регионе в 2026 г. снизилось в 1,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщил представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков, чтобы заполучить доверие жертвы и заставить ее передать свои сбережения или персональные данные. Главная цель злоумышленников - пожилые люди старше 65 лет. На них приходится более 60% всех многоэтапных мошеннических звонков в регионе.

Аналитики выяснили, что уже второй год подряд по сложным схемам приморцам чаще всего звонят с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций – на такие вызовы приходится около 40% всех мошеннических атак. Также сохраняется тенденция звонков от имени якобы госорганов, почты и различных курьерских служб.

В 2026 г. мошеннические вызовы поступают приморцам чаще всего со вторника по четверг с пиком активности с 11:00 до 13.00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые люди на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох.

«Несмотря на общее снижение активности телефонных мошенников в Приморье, проблема остается. Злоумышленники изобретают все новые и более сложные схемы обмана, используют психологические трюки. Мы постоянно развиваем наши сервисы блокировки спама, улучшаем ИИ-алгоритмы и ускоряем распознавание мошеннических вызовов. Так, сервис «Защитник» анализирует подозрительные звонки по сотням критериев и успешно блокирует их. Кроме того, он может защищать от мошеннических вызовов не только самого абонента, но и членов его семьи, что особенно это актуально для детей и пожилых родителей», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

