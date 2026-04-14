Minervasoft: Спрос на ИИ-базы знаний вырос втрое

По итогам 2025 г. спрос на базы знаний с искусственным интеллектом увеличился в три раза. На динамику рынка повлияла синергия факторов: глобальный тренд на внедрение ИИ-ассистентов и острая потребность бизнеса в оптимизации работы линейного персонала. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

По данным Minervasoft, российские компании перешли от базового хранения информации к поиску платформ со встроенным ИИ-ассистентом, продвинутыми инструментами разметки контента и глубокой аналитикой. Согласно актуальным требованиям бизнеса, современная система управления знаниями должна поддерживать гибкую ролевую модель, бесшовно интегрироваться в ИТ-ландшафт организации и гарантировать безопасность данных при взаимодействии с языковыми моделями.

Изменилась и роль самой базы знаний: она стала «топливом» для ИИ-ассистентов. Это спровоцировало рост интереса к культуре менеджмента знаний и внедрению лучших практик. В клиентском сервисе, службах поддержки и других направлениях с большим штатом линейного персонала теперь формируются выделенные команды, сопровождающие знания на всех этапах жизненного цикла. Специалисты, которые раньше занимались только подготовкой материалов, сегодня глубже погружаются в бизнес-процессы и структуру данных, обеспечивая актуальность, понятность и доступность контента для ИИ-ассистентов.

«В 2025 г. мы стали чаще работать с ИИ-провайдерами, помогая бизнесу эффективно подключать ИИ-ассистентов к корпоративным знаниям в Minerva Knowledge, — сказал Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft. — Мы также запустили новую услугу — аудит менеджмента знаний. Она помогает выявлять культурные и технические барьеры еще до запуска пилотного проекта. Таким образом бизнес на старте формирует реалистичную дорожную карту внедрения ИИ-ассистента и прогнозирует реалистичные сроки окупаемости проектов».