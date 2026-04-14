Машина больших данных Скала^р может использоваться в ИТ-инфраструктурах на базе ведущих российских операционных систем

Группа Rubytech подтвердила совместимость программно-аппаратного комплекса (ПАК) больших данных Скала^р МБД.Г с топ-3 наиболее востребованными на российском рынке операционными системами, прошедшими сертификацию ФСТЭК России по 4-му уровню защиты и выше. Это стало возможным благодаря завершению успешных серий испытаний и подтверждению полной совместимости с ОС «РЕД ОС» для работы в высоконагруженных системах.

Подтвержденная совместимость с такими ОС, как Astra Linux, Альт СП и «РЕД ОС», имеющими серверный сценарий применения, позволяет использовать Машину больших данных в государственных структурах и коммерческих организациях, где необходим высокий уровень защиты информации. Благодаря такой технологической кооперации, Скала^р МБД.Г легко интегрируется в уже существующий технологический ландшафт, обеспечивая защиту данных с учетом требований секретности и современного уровню безопасности.

Машина больших данных Скала^р МБД.Г — это программно-аппаратный комплекс для аналитической обработки больших объемов структурированных данных, разработанный для работы с СУБД Arenadata DB (ADB) в таких высоконагруженных системах, как корпоративные хранилища данных (КХД) и аналитические платформы данных. Решение обеспечивает высокую производительность, отказоустойчивость и масштабируемость — от 20 ТБ и до практически неограниченного объема. Комплекс включает сертифицированную по ФСТЭК России СУБД ADB по 4-ому уровню доверия, соответствующую самым высоким требованиям безопасности, тем самым подходит для полноценной работы с данными разного уровня секретности, включающих персональные данные.

Согласно проекту постановления Минцифры РФ, для включения в реестр ПАК продукт должен обеспечивать совместимость минимум с одной российской ОС. Скала^р МБД.Г — одна из немногих Машин в портфеле Группы Rubytech, подтвердившая совместимость сразу с тремя сертифицированными ОС. Это делает решение полностью готовым к выполнению требований, которые будут вводиться поэтапно с 2025 по 2027 год, и обеспечивает его применимость вне зависимости от того, какая операционная система принята в качестве корпоративного стандарта у заказчика.

«ПАК стали незаменимым инструментом для реализации сложных задач, превышающих возможности стандартных решений. Их основное преимущество — высокая степень интеграции технических средств, программного обеспечения и наложенных средств информационной безопасности, что обеспечивает эффективность и адаптивность в условиях динамичных требований российского рынка, — комментирует Егор Филиппов, владелец продуктовой линейки Машин больших данных Скала^р. — Возможность работы с несколькими ОС делает ПАК Скала^р МБД.Г надежным и универсальным инструментом для компаний, ориентированных на высокую производительность, безопасность и соответствие требованиям законодательства, вне зависимости от того, какая ОС из реестра принята в качестве корпоративного стандарта у заказчика».