Launcher: 86% семей с двумя и более детьми ежедневно смотрят телевизор

Компания Launcher изучила, как состав домохозяйства влияет на пользовательские сценарии Smart TV в России. Анализ показал, что в семьях с детьми телевизор используют заметно чаще, чем в домохозяйствах без детей, а сам большой экран задействуют в большем числе повседневных сценариев – не только для фильмов и сериалов, но и для просмотра телеканалов, новостей, прослушивания музыки и подключения игровых приставок. Среди семей с двумя и более детьми Smart TV ежедневно смотрят 86,2% респондентов. Об этом CNews сообщили представители Launcher.

По данным исследования, среди семей без детей телевизор со smart-функциями ежедневно смотрят 75,8% респондентов, в семьях с одним ребенком этот показатель достигает 81,5%, а в семьях с двумя и более детьми – 86,2%. При этом фильмы и сериалы остаются главным сценарием просмотра вне зависимости от состава семьи: так ответили 86,3% респондентов без детей, 86,2% семей с одним ребенком и 85,1% семей с двумя и более детьми.

Различия проявляются прежде всего в дополнительных сценариях использования телевизора. В семьях с двумя и более детьми телеканалы на Smart TV смотрят 79% опрошенных, тогда как в домохозяйствах без детей – 70,5%. Новости на большом экране включают 43,1% респондентов, музыку – 46,2%, а ПК или игровые приставки подключают 27,7%. В семьях без детей эти показатели составляют 32,6%, 37,9% и 16,8% соответственно.

По оценке Launcher, это говорит о том, что с появлением детей телевизор глубже встраивается в повседневную жизнь дома и перестает быть устройством только для одного вечернего сценария. Большой экран начинает использоваться чаще, регулярнее и сразу в нескольких контекстах – от детского и семейного контента до фонового потребления, новостей, музыки и игр.

«С появлением детей телевизор перестает быть устройством только для вечернего просмотра и становится постоянной частью домашнего сценария. Экран начинают использовать чаще, регулярнее и сразу для нескольких задач – от мультфильмов и семейного контента до музыки, телеканалов и игр», – отметил Кирилл Воробьев, основательно компании Launcher.

Как считают в компании, по мере роста семьи Smart TV все отчетливее работает не просто как экран для просмотра кино, а как более универсальная медиасреда, в которой пересекаются интересы взрослых и детей. Это делает телевизор важной частью домашней цифровой инфраструктуры и повышает его роль как общего устройства для разных типов досуга.

Еще один заметный сдвиг связан с использованием телевизора как части более широкой цифровой экосистемы дома. Например, браузером на телевизоре в семьях с двумя и более детьми пользуются 21,5% респондентов, тогда как в семьях без детей – 13,7%. Что указывает на то, что устройство все чаще выполняет функцию точки доступа к дополнительным цифровым сервисам, а не только платформы для стриминга.

«Чем больше семья, тем выше вероятность, что телевизор будет встроен в повседневную жизнь сразу на нескольких уровнях: как источник развлечения, как фоновый экран, как устройство для совместного просмотра и как точка входа в другие цифровые сервисы», – отметил Кирилл Воробьев.