«Ланит-проекты» и Staq объединяют экспертизу для цифровизации производственных и эксплуатационных процессов

ИТ-компания «Ланит-проекты» (входит в группу «Ланит») и разработчик цифровой платформы Staq объявили о начале партнерства в сфере автоматизации производственных, эксплуатационных и сервисных процессов в компаниях различных отраслей.

В рамках сотрудничества «Ланит-проекты» будет использовать платформу Staq в проектах цифровой трансформации для промышленных, инфраструктурных и сервисных организаций. Объединение экспертизы ИТ-компании и технологических возможностей платформы позволит выстраивать единую цифровую среду для управления операционной деятельностью, повышать прозрачность процессов и усиливать контроль исполнения задач.

В рамках партнерства будут доступны решения на базе платформы Staq для управления производственными и эксплуатационными процессами (MES); настройки и запуска сценариев автоматизации с помощью графического конструктора бизнес-процессов (Workflow); цифровизации процессов технического обслуживания и ремонта; контроля и оптимизации работы выездного сервиса; автоматизации процессов управления услугами и сервисными запросами.

Партнёрство нацелено на объединение технологической гибкости и масштабируемой архитектуры платформы Staq и проектной, интеграционной и отраслевой экспертизы «Ланит-проекты».

«Сегодня крупным компаниям нужны не отдельные инструменты автоматизации, а платформа, способная связать процессы эксплуатации, сервиса и производства в единую управляемую среду. Для Staq партнерство с «Ланит-проекты» — это возможность усилить практическую ценность наших решений за счет интеграционной экспертизы и опыта реализации масштабных проектов. Такое сочетание позволяет заказчикам быстрее переходить от локальной автоматизации к системной цифровой модели управления операционной деятельностью», — отметил генеральный директор Staq Евгений Гусев.

«Сегодня мы как ИТ-компания делаем ставку на универсальные интеграционные решения, которые способны закрывать уникальные потребности наших клиентов. Преимущество продукта Staq — в сочетании на одной платформе всех базовых технологий, необходимых для создания цифровой среды производственных предприятий: от low-code-конструктора с мобильным приложением до поддержки специализированных IoT-протоколов. С таким набором инструментов можно действительно охватить практически любой сценарий», — сказал руководитель отдела интеллектуальных платформ «Ланит-проекты» Максим Гречнев.

Для рынка в целом такое партнерство означает расширение доступа к российским платформенным решениям, которые могут быть внедрены в контуре крупных корпоративных проектов с учетом требований к масштабированию, интеграции и дальнейшему сопровождению. Сочетание вендорской экспертизы и компетенций крупной ИТ-компании дает организациям более понятный путь от выбора технологии до промышленного внедрения и развития решения.

