ИТ-компания «Три Точки» перенесла телематическую инфраструктуру в VK Tech

ИТ-компания «Три Точки», разрабатывающая телематические решения и радиоэлектронные блоки для ведущих российских автопроизводителей, перенесла ключевую цифровую инфраструктуру в VK Tech. Переход занял около месяца и прошел успешно. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Три Точки» разместила в VK Cloud основные сервисы, используемые в работе с подключенным транспортом: системы обработки телематических данных, брокеры очередей, клиентские приложения, CRM-системы и сервисы мониторинга. Сегодня эта инфраструктура обеспечивает стабильную обработку данных более чем от 350 тысяч автомобилей и создает основу для дальнейшего развития цифровых сервисов компании.

«Три Точки» разрабатывает и производит блоки «ЭРА-ГЛОНАСС», телематические модули и программные решения для автомобильной отрасли. Сервисы компании используются для мониторинга, аналитики и управления цифровыми функциями автомобилей через мобильные приложения и веб-интерфейсы.

Переход на решения VK Tech стал для «Три Точки» шагом в развитии собственной цифровой инфраструктуры. Для стабильной и безопасной работы сервисов компания использует инструменты мониторинга и защиты данных, а также резервирование и геораспределение.

«Наша инфраструктура обрабатывает данные от сотен тысяч автомобилей в реальном времени, поэтому для нас критически важны устойчивость, безопасность, скорость масштабирования и удобство управления ресурсами. Переход в VK Cloud позволил быстро развернуть рабочую платформу и создать основу для дальнейшего развития цифровых продуктов», — сказал директор по развитию ГК «Три Точки» Сергей Столпер.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Параллельно компания внедрила цифровую среду VK WorkSpace для корпоративных коммуникаций. За один день «Три Точки» развернула защищенную почтовую систему для офисных сотрудников, обеспечив доступ к рабочим сервисам с разных устройств и объединив корпоративные инструменты в единой цифровой среде. В дальнейшем планируется интеграция почты с календарем, переговорными комнатами и сервисами рассылок.

«Кейс компании “Три точки” демонстрирует, как единая экосистема VK Tech помогает бизнесу одновременно решать инфраструктурные и организационные задачи. Облачные сервисы VK Cloud помогают обеспечить стабильную работу во время пиковых нагрузок, а VK Workspace — эффективные и безопасные коммуникации внутри команды», — сказал заместитель вице-президента по стратегическим партнерствам VK Дмитрий Королев.

Другие материалы рубрики

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

ЦРУ внедряет нейросети для поиска шпионов

Ошибки бизнеса при внедрении ИИ: что может убить ваш ИИ

Аревуар, Билли Гейтс! Власти Франции махнули рукой на Windows и перебираются на Linux

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще