Чаще всего мошенники пытаются обмануть калининградцев по вторникам

МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Калининградской области с начала 2026 г. В регионе на 4% выросла доля использования многоступенчатых схем для обмана абонентов по сравнению с I кварталом 2025 г. При этом общее количество мошеннических и спам-звонков снизилось. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением.

Аналитики выяснили, что в I квартале 2026 г. чаще всего по таким схемам калининградцам звонили с предложениями инвестиций и дополнительного заработка, при этом годом ранее в аналогичный период лидерами этого антирейтинга мошеннических схем были звонки от имени представителей государственных органов. Также в этом году в области злоумышленники продолжают активно использовать сценарии с помощью в пенсионных и социальных вопросах. Кроме того, фиксируются попытки многоступенчатых махинаций, связанных с темами коммунальных услуг и курьерской доставки.

В 2026 г. мошеннические вызовы поступают калининградцам чаще всего по будням с пиком активности с 12.00 до 16.00. В эти часы дети и молодежь отсутствуют дома, взрослые люди заняты рабочими задачами, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох. Наибольшая активность в звонках жителям региона в этом году фиксируется по вторникам.