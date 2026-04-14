Чаще всего мошенники пытаются обмануть калининградцев по вторникам

МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Калининградской области с начала 2026 г. В регионе на 4% выросла доля использования многоступенчатых схем для обмана абонентов по сравнению с I кварталом 2025 г. При этом общее количество мошеннических и спам-звонков снизилось. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением.

Аналитики выяснили, что в I квартале 2026 г. чаще всего по таким схемам калининградцам звонили с предложениями инвестиций и дополнительного заработка, при этом годом ранее в аналогичный период лидерами этого антирейтинга мошеннических схем были звонки от имени представителей государственных органов. Также в этом году в области злоумышленники продолжают активно использовать сценарии с помощью в пенсионных и социальных вопросах. Кроме того, фиксируются попытки многоступенчатых махинаций, связанных с темами коммунальных услуг и курьерской доставки.

В 2026 г. мошеннические вызовы поступают калининградцам чаще всего по будням с пиком активности с 12.00 до 16.00. В эти часы дети и молодежь отсутствуют дома, взрослые люди заняты рабочими задачами, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох. Наибольшая активность в звонках жителям региона в этом году фиксируется по вторникам.

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru
Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru Цифровизация

Другие материалы рубрики

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

В России появилась новая схема кражи деньги у владельцев смартфонов на Android

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще