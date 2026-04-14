Atlas инвестирует в кибербезопасность для поддержки критической инфраструктуры в условиях ужесточения регуляторных норм

Компания Atlas объявила о запуске направления информационной безопасности Triadix и расширении инвестиций в защиту данных. Решение ориентировано на быстрорастущий сегмент критической информационной инфраструктуры (КИИ), где ужесточение регулирования с 2026 г. требует от компаний нового подхода к безопасности. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Расширяя экспертизу, Atlas выходит за рамки традиционной роли разработчика систем хранения данных и формирует комплексное предложение для организаций с повышенными требованиями к надежности и безопасности. Этот переход отражает изменения на рынке: угрозы усложняются, требования регуляторов становятся строже, а компаниям нужны не точечные решения, а системная модель защиты.

Atlas отвечает на этот запрос, объединяя компетенции в хранении данных с инструментами кибербезопасности и выстраивая непрерывный процесс защиты на всех уровнях.

Triadix фокусируется на проактивной безопасности: команда выявляет не только существующие уязвимости, но и потенциальные векторы атак до их реализации. Для этого используются сценарии, приближенные к действиям реальных кибергруппировок, с оценкой влияния на бизнес-процессы, а не просто формальным соответствием чек-листам.

Работа с заказчиком начинается с глубокого аудита инфраструктуры, на основе которого формируется стратегия защиты и подбираются решения — от систем хранения данных до инструментов информационной безопасности. В результате создается устойчивый защищенный контур, обеспечивающий непрерывность операций и сохранность критически важной информации.

Такой подход особенно важен на фоне расширения перечня субъектов КИИ в 2026 г.: под регулирование попадают финтех, промышленность, здравоохранение и логистика — секторы, где инциденты влекут не только финансовые потери, но и административную ответственность.

Теперь Atlas, благодаря Triadix, предлагает заказчикам комплексную защиту критической инфраструктуры: от диагностики уязвимостей и внедрения решений для надежного хранения данных до круглосуточного мониторинга уязвимостей и предотвращения утечек информации.

«Сегодня угрозы стремительно эволюционируют: AI и OSINT позволяют хакерам создавать персонализированные атаки на КИИ. Мы чувствуем ответственность за своих заказчиков и предлагаем защиту, которая всегда на шаг впереди — полностью соответствующую требованиям 2026 г. Наша задача: минимизировать риски взломов и утечек, сделав инфраструктуру по-настоящему надежной и безопасной», — отметил технический директор Atlas Дмитрий Пензов.

Запуск Triadix — стратегический шаг Atlas для помощи компаниям в переходе на модель Secure-by-Design, где безопасность закладывается с нуля.

