«1С-Рарус» ускорил бюджетирование на Ижевском радиозаводе с «1С:Корпорация»

Ижевский радиозавод и «1С-Рарус» завершили внедрение централизованной системы бюджетирования и финансового планирования. Система создана на базе комплекса решений «1С:Корпорация». Проект охватил 10 юрлиц предприятия с автоматизацией 500 рабочих мест. Внедрение на 10% ускорило ежегодный процесс бюджетирования. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

АО «Ижевский радиозавод» — группа приборостроительных компаний, реализующая российские и международные проекты для космической промышленности, железной дороги, топливно-энергетического комплекса. Численность персонала предприятия превышает 5,5 тыс. человек.

С 2021 г. Ижевский радиозавод совместно с «1С-Рарус» поэтапно реализует внедрение комплекса интегрированных решений «1С:Корпорация» для учета, управления производством, финансами, персоналом и документооборотом. В 2025 г. в рамках этого проекта внедрена централизованная система финансового планирования на базе решения «1С:Управление холдингом» в составе комплекса «1С:Корпорация».

Ранее бюджеты формировали в самописных ИТ-решениях и частично вручную. Это приводило к задержкам в планировании, рискам ошибок и высоким затратам на поддержку разнородных программ.

В настоящее время планирование БДР и БДДС осуществляется в системе «1С:Управление холдингом 8», интегрированной с «1С:ERP Управление предприятием». Фактические данные автоматически загружаются из «1С:ERP Управление предприятием» в «1С:Управление холдингом 8», при этом нормативно-справочная информация ведется централизованно между системами на платформе «». Разработан и внедрен регламент бюджетирования, обеспечивающий автоматическое формирование бюджетов, а также визуализацию всех этапов планирования.

Выполнены работы по совершенствованию методологии и развитию функциональности системы «1С:Управление холдингом 8». Всего по результатам проекта разработано: более 30 видов бюджетов и 82 бюджетных формы; 10 регламентов для организаций и подразделений ГК; 8 пользовательских инструкций, инструкция для технических специалистов.

Для повышения эффективности процессов бюджетирования специалисты «1С-Рарус» доработали функционал «1С:Управление холдингом» с учетом финансово-экономической модели и требований к бюджетированию Ижевского радиозавода.

Как изменилась система бюджетирования

Единый подход к учету фактических данных — выросла точность план-фактного анализа, сокращено время подготовки управленческой отчетности.

Более гибкий процесс планирования бюджетов — разработаны формулы смещения дат, плановые и фактические показатели теперь можно сопоставлять с учетом разных периодов.

Достоверность консолидации данных — в новую систему перенесены и доработаны ключевые отчеты из ранее использовавшихся самописных систем.

Стабильная работа при больших объемах информации — оптимизированы механизмы обмена данными между «1С:Управление холдингом» и основной учетной системой завода «1С:ERP».

В результате внедрения удалось: на 10% ускорить получение данных для план-фактного анализа; на 15% быстрее формировать управленческую отчетность.

Новую систему используют более 500 сотрудников АО «ИРЗ». Компания «1С-Рарус» продолжает консультировать пользователей и поддерживать внедренный функционал, а также развивать другие системы комплекса решений «1С:Корпорация».

Гилязов Руслан Маратович, заместитель директора по финансам, директор по информационным технологиям, АО «ИРЗ»: «Бюджетирование для нас — не формальная процедура, а рабочий инструмент управления предприятием. От его качества зависит скорость реакции на изменения и обоснованность управленческих решений. Нам было важно уйти от разрозненных подходов и ручных операций, выстроить единое цифровое пространство финансового планирования. Этот проект повысил прозрачность, управляемость процессов и стал важным шагом в дальнейшем развитии ИТ-ландшафта Ижевского радиозавода».

