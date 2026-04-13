Voxys успешно разместила выпуск биржевых облигаций на 500 млн рублей

МКАО «Воксис» объявило о завершении второго выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн руб. Размещение было завершено в полном объеме досрочно в условиях сохраняющейся волатильности долгового рынка.

Эмиссия состоялась в рамках реализации долгосрочной финансовой стратегии, направленной на расширение присутствия на публичном рынке.

Облигации размещены сроком на два года (720 дней) с ежемесячными купонными выплатами по фиксированной ставке 20% годовых.

«Мы изначально ориентировались на комфортную для компании стоимость фондирования и не ставили задачу ускоренного размещения. В итоге выпуск был полностью размещён раньше даты окончания длительного размещения, что подтверждает устойчивый интерес инвесторов к компании», – отметил директор казначейства группы компаний «Воксис» Антон Земцов.

Кредитный рейтинг МКАО «Воксис» – ruBBB+ с прогнозом «развивающийся» по версии агентства «Эксперт РА». Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк.