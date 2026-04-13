Voxys успешно разместила выпуск биржевых облигаций на 500 млн рублей

МКАО «Воксис» объявило о завершении второго выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн руб. Размещение было завершено в полном объеме досрочно в условиях сохраняющейся волатильности долгового рынка.

Эмиссия состоялась в рамках реализации долгосрочной финансовой стратегии, направленной на расширение присутствия на публичном рынке.

Облигации размещены сроком на два года (720 дней) с ежемесячными купонными выплатами по фиксированной ставке 20% годовых.

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами
Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами Цифровизация

«Мы изначально ориентировались на комфортную для компании стоимость фондирования и не ставили задачу ускоренного размещения. В итоге выпуск был полностью размещён раньше даты окончания длительного размещения, что подтверждает устойчивый интерес инвесторов к компании», – отметил директор казначейства группы компаний «Воксис» Антон Земцов.

Кредитный рейтинг МКАО «Воксис» – ruBBB+ с прогнозом «развивающийся» по версии агентства «Эксперт РА». Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк.

Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Проект российского смартфона за 10 миллиардов получил трехкратный рост убытка и создал резерв под долги

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Сооснователь разработчика мобильных игр с российскими корнями продал свою долю гендиректору

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще