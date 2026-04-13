Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» в I квартале 2026 г. вырос более чем в 3 раза год к году

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует сохранение высоких темпов роста собственного маркетплейса. По итогам I квартала 2026 г. оборот маркетплейса «М.Видео» составил 7,45 млрд руб., увеличившись на 217% год к году. Общая доля онлайн-продаж в «М.Видео» выросла с 30% до 40% год к году. Ассортимент компании превысил 400 тыс. SKU, что в два раза больше по сравнению с I кварталом 2025 г. В течение квартала маркетплейс демонстрировал последовательный рост от месяца к месяцу. В январе оборот составил 2,10 млрд руб., в феврале — 2,23 млрд руб. (+6% к январю и +181% год к году), а в марте достиг 3,11 млрд руб. (+39% к февралю и +404% год к году). В марте 2026 г. к платформе присоединились 1,6 тыс. новых партнеров, что в 1,6 раза больше, чем в феврале, и в 2,6 раза — чем в январе. При этом в I квартале 2026 г. к платформе присоединились 3,2 тыс. новых селлеров, что в 1,6 раза больше, чем в IV квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Генеральный директор компании «М.Видео» Владислав Бакальчук: «"М.Видео" сегодня — это уже не просто сеть магазинов, а платформа, которая объединяет онлайн и офлайн в единую систему. По итогам первых трех месяцев оборот платформы маркетплейса превысил 7,4 млрд руб., увеличившись более чем в три раза год к году, а доля онлайна выросла с 33% до более 40%. При этом мы видим не только высокий годовой рост, но и последовательное ускорение динамики: в марте оборот превысил 3,1 млрд руб., показав рост на 39% к февралю. Сегодня важно правильно понимать, что происходит с компанией. Мы сознательно инвестируем в развитие маркетплейса, расширение ассортимента, логистику и клиентский опыт, потому что именно там формируется будущее рынка. По сути, мы проходим тот этап, через который проходят все крупные игроки: от розницы к платформе. И наша цель — не сохранить масштаб прошлого, а создать масштаб будущего».

Наиболее высокую динамику в I квартале 2026 г. продемонстрировали отдельные категории техники и электроники. Существенный рост оборота год к году зафиксирован в сегментах портативной акустики (+1110%), микроволновых печей (+662%), плит (+317%) и игровых консолей (+272%). При этом в марте по сравнению с февралем сохранялась положительная динамика в большинстве категорий, что подтверждает устойчивость спроса и расширение ассортимента.

Значительный рост показали и крупные категории бытовой техники. Продажи холодильников увеличились на 286% год к году, стиральных машин — на 247%, телевизоров — на 167%. В течение квартала динамика по этим категориям оставалась положительной как в годовом выражении, так и от месяца к месяцу.

Положительная динамика сохраняется и в ключевых цифровых категориях. Оборот компьютеров вырос на 246% год к году, умных часов — на 192%, планшетов — на 171%, ноутбуков — на 156%, а продажи мобильных телефонов увеличились на 102%. В марте по сравнению с февралем в этих сегментах также зафиксирован рост, что отражает стабильный спрос на цифровую технику.

Компания также отмечает развитие мультикатегорийного маркетплейса. Одной из наиболее динамично растущих категорий остается «Мебель», оборот которой в марте увеличился на 91% по сравнению с февралем. Также сохраняется положительная динамика в других новых направлениях: автомобильная электроника (+129%), аксессуары для ухода за одеждой (95%), сантехника (56%), товары для спорта и отдыха (+13%), строительства и ремонта (+11%), а также товары для дома (+9%).