«Островок» выявил самый быстрорастущий сегмент гостиничного рынка Москвы

В 2025 г. апарт-отели стали самым динамично развивающимся сегментом гостиничного рынка Москвы. Число прожитых номероночей в таких объектах выросло более чем на четверть по сравнению с предыдущим годом (+27%), а за I квартал 2026 г. рост превысил 10%. Такие данные представил сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

По мнению экспертов, рост популярности апарт-отелей отражает изменение предпочтений путешественников и постепенную трансформацию структуры столичного рынка размещения. Спрос на такие объекты увеличивается на фоне активного расширения предложения: в 2025 г. номерной фонд апарт-отелей в Москве, доступных для бронирования на «Островке», вырос на 12%. В то же время прирост номерного фонда в других категориях объектов размещения был более ограниченным: в классических отелях без звезд, одна и две звезды рост составил 5%, в сегменте трехзвездочных и четырехвездочных гостиниц – на 3%, в пятизвездочных – на 2%.

В традиционных отелях средней и высокой категории также наблюдается рост спроса, однако его динамика уступает апарт-отелям. Эксперты «Островка» отметили: число прожитых номероночей в четырехзвездочных гостиницах Москвы увеличилось на 19% год к году, в трехзвездочных – на 13%, а в пятизвездочных – на 7%.

Дополнительным фактором изменения структуры рынка становится динамика средней стоимости проживания. По данным «Островка», в 2025 г. средний тариф в московских апарт-отелях снизился на 4%, а по итогам первого квартала 2026 г. — на 15%. Эксперты отмечают, что это связано с ростом предложения: на фоне усиления конкуренции многие апарт-отели стали осторожнее подходить к тарифной политике и активнее использовать инструменты управления ценами. В то же время в сегменте московских отелей без звезд, одна и две звезды средний тариф вырос на 9% по итогам 2025 г., в трех- и четырехзвездочных отелях и гостевых домах – на 2%, в апартаментах – на 1% относительно 2024 г.

«Туристы сегодня готовы рассматривать разные отели как по звездности, так и по формату – приверженность к какому-то одному типу объектов отсутствует. Например, среди тех, кто бронировал размещение в апарт-отелях в 2025 г. и отправлялся в поездки повторно, почти каждый второй выбирал для последующего отдыха обычные отели, каждый четвертый – апартаменты. В целом в 2025 г. каждый пятый пользователь «Островка», на счету которого более одного бронирования, выбирал объекты размещения разной звездности для разных поездок», – сказала Ксения Безбородова, руководитель команды «Островка» по развитию бизнеса в СЗФО, Восточной Сибири и Белоруссии.